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Головна Психологія Травма на все життя — як на дитину впливають батьки-нарциси

Травма на все життя — як на дитину впливають батьки-нарциси

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 10:36
Як батьки-нарциси руйнують психіку дитини — правда, про яку мовчать
Батьки та дитина. Фото: Freepik
Ключові моменти Як впливає на дитину життя в сім'ї нарцисів

Нарциси зациклені на собі та постійно вимагають уваги. Якщо в парі обоє мають такий розлад, то скандали й сварки їм забезпечені. Їхній спільний побут нагадує війну за виживання. Однак як це впливає на дитину, що росте в такій сім'ї?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як впливає на дитину життя в сім'ї нарцисів

Коли обоє партнерів нарциси, вони не можуть почути одне одного. І чоловік, і жінка прагнуть довести свою правоту та отримати визнання. Вони звинувачують, захищаються та вимагають уваги. Однак що в цей момент відбувається з дитиною?

Малеча завжди перебирає на себе модель відносин батьків. В таких ситуаціях дитина вчиться тому, що кохання — це війна. Для неї стає очевидним, що любов та цінність потрібно постійно доводити.

Як впливає на дитину життя в сім'ї нарцисів
Батьки сваряться при дитині. Фото: Freepik

Коли батьки сваряться, дитина не розуміє слів. Вона пропускає їх повз вуха, але відчуває напругу, страх, агресію, холод та розпач. Саме тоді формується травма, що залишається на все життя. Батьки здаються для дитини емоційно недоступними, а боротьба за власне "я" стає важливою й для неї.

З часом дитина вибудовує переконання про те, що кохання не існує. Є тільки вічне змагання за те, хто потрібніший, яскравіший, сильніший. Ймовірно, в майбутньому така особистість буде шукати токсичні стосунки, де будуть емоційні гойдалки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не виростити дитину нарцисом.

Також ми розповідали про те, як жінці зрозуміти, що вона готова до появи дитини.

діти психологія батьки психологічний стан нарцисизм
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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