Як батьки-нарциси руйнують психіку дитини — правда, про яку мовчать

Батьки та дитина. Фото: Freepik

Нарциси зациклені на собі та постійно вимагають уваги. Якщо в парі обоє мають такий розлад, то скандали й сварки їм забезпечені. Їхній спільний побут нагадує війну за виживання. Однак як це впливає на дитину, що росте в такій сім'ї?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Коли обоє партнерів нарциси, вони не можуть почути одне одного. І чоловік, і жінка прагнуть довести свою правоту та отримати визнання. Вони звинувачують, захищаються та вимагають уваги. Однак що в цей момент відбувається з дитиною?

Малеча завжди перебирає на себе модель відносин батьків. В таких ситуаціях дитина вчиться тому, що кохання — це війна. Для неї стає очевидним, що любов та цінність потрібно постійно доводити.

Батьки сваряться при дитині. Фото: Freepik

Коли батьки сваряться, дитина не розуміє слів. Вона пропускає їх повз вуха, але відчуває напругу, страх, агресію, холод та розпач. Саме тоді формується травма, що залишається на все життя. Батьки здаються для дитини емоційно недоступними, а боротьба за власне "я" стає важливою й для неї.

З часом дитина вибудовує переконання про те, що кохання не існує. Є тільки вічне змагання за те, хто потрібніший, яскравіший, сильніший. Ймовірно, в майбутньому така особистість буде шукати токсичні стосунки, де будуть емоційні гойдалки.

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