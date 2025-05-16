Фильмы, которые лучше психолога помогут пережить расставание

Девушка смотрит кино. Фото: Freepik

Разрыв отношений — это всегда болезненно для обоих партнеров. Есть несколько фильмов, которые помогут пережить этот период и станут эмоциональным "пластырем". Эти ленты стоит посмотреть всем, кто чувствует опустошение.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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"Хороший год"

Этот фильм учит тому, что иногда изменения — это шанс найти себя, а не потерять. После просмотра вы точно будете чувствовать облегчение и поймете, что счастье иногда прячется в неожиданных местах, а новый этап может быть даже лучше прошлого.

"99 франков"

Это кино неоднозначное и провокационное. Однако оно поможет не просто пережить расставание, а полностью пересмотреть свое отношение к миру и ценностям. И все же для поддержки и успокоения лучше выбрать что-то более мягкое.

"Под солнцем Тосканы"

Это очень атмосферный фильм о том, как иногда хаос и неопределённость могут привести к чему-то прекрасному. Он подарит вам надежду на лучшее и вдохновит начать все с чистого листа.

"Дикая"

Этот фильм точно вдохновит вас на поиск внутренней силы и самовосстановления. В нем хорошо просматривается путь к лучшему через преодоление трудностей. Лента поможет обрести внутреннюю силу и независимость.

"Вечное сияние чистого разума"

Этот фильм напоминает, что даже болезненные воспоминания являются важной частью нашей жизни. Это легендарное кино, которое стоит посмотреть каждому.

Если вы чувствуете, что проживаете не лучший период в жизни и нуждаетесь в поддержке и помощи — обязательно посмотрите эти ленты. Они вдохновят вас и подарят веру в лучшее.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы разрушают стереотипы о женщинах. Их стоит посмотреть всем.

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