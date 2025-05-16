Фільми, які краще за психолога допоможуть пережити розставання

Дівчина дивиться кіно. Фото: Freepik

Розрив стосунків — це завжди болісно для обох партнерів. Є кілька фільмів, які допоможуть пережити цей період та стануть емоційним "пластиром". Ці стрічки варто подивитись усім, хто відчуває спустошення.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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"Гарний рік"

Цей фільм вчить тому, що іноді зміни — це шанс знайти себе, а не втратити. Після перегляду ви точно будете відчувати полегшення та зрозумієте, що щастя іноді ховається в несподіваних місцях, а новий етап може бути навіть кращим за минуле.

"99 франків"

Це кіно неоднозначне та провокаційне. Однак воно допоможе не просто пережити розставання, а повністю переглянути своє ставлення до світу й цінностей. Та все ж для підтримки й заспокоєння краще вибрати щось більш м'яке.

"Під сонцем Тоскани"

Це дуже атмосферний фільм про те, як іноді хаос та невизначеність можуть привести до чогось прекрасного. Він подарує вам надію на краще та надихне розпочати все з чистого аркуша.

"Дика"

Цей фільм точно надихне вас на пошук внутрішньої сили та самовідновлення. В ньому добре проглядається шлях до кращого через подолання труднощів. Стрічка допоможе знайти внутрішню силу та незалежність.

"Вічне сяйво чистого розуму"

Цей фільм нагадує, що навіть болючі спогади є важливою частиною нашого життя. Це легендарне кіно, яке варто подивитись кожному.

Якщо ви відчуваєте, що проживаєте не найкращий період в житті та потребуєте підтримки й допомоги — обов'язково подивіться ці стрічки. Вони надихнуть вас та подарують віру в краще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми руйнують стереотипи про жінок. Їх варто подивитись усім.

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