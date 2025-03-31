ИИ изобразил человеческие эмоции в форме домов — невероятная визуализация

Удивленный парень. Фото: freepik

Искусственный интеллект превратил человеческие эмоции в дома. Грусть, злость, надежда, радость и любовь превратилась в различные здания, которые вполне соответствуют заданной эмоции и не могут не поразить.

Соответствующее видео опубликовала психолог Ольга Валерко в Instagram.

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Радость

Это большой и очень яркий дом, возле которого виднеются цветные воздушные шарики. Благодаря солнечной погоде и большим окнам, он заполнен светом. Вокруг дома цветная брусчатка и клумбы с различными цветами, которые символизируют оптимизм и веселье.

Эмоция радости, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Злость

Если бы злость была домом, это было бы темное и очень мрачное здание с черным покрытием и разбитыми окнами. Внутрь не пробивается свет, а вокруг очень напряженная и тяжелая атмосфера. Дом выглядел бы заброшенным и заброшенным.

Эмоция злости, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Любовь

Дом любви очень уютный и гостеприимный. Он излучает тепло и полную гармонию. Небольшое, но очень атмосферное здание, окрашенное в светло-розовый цвет и имеет милые детали и окна в виде сердец. Вокруг растут нежные розовые цветы, которые добавляют свежего аромата, а в траве виднеются фонарики.

Эмоция любви, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Страх

Страх — это темный, мрачный и совсем неприветливый дом, который вызывает тревогу и напряжение. У него изношенный и темный фасад. Этот дом отражает своеобразную заброшенность и опасность. Окна закрыты шторами и решетками, создавая ощущение изоляции.

Эмоция страха, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Гордость

Дом гордости — величественное и элегантное здание, которое отражает достижения и самоуважение.

Эмоция гордости, если бы была бы домом. Фото: instagram/olha_valerko

Фасад дома имеет роскошный вид, ведь для него использовали ценный мрамор и редкие породы дерева. Большие окна и балконы подчеркивают открытость и уверенность. В то же время ухоженный сад с ценными статуями и аккуратными клумбами добавлял бы дому величия и гармонии.

Кроме того, искусственный интеллект показал такие эмоции, как счастье, печаль, надежду, тревогу, сожаление, смущение и зависть.

Эмоция счастья, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Эмоция тревоги, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Эмоция грусти, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Эмоция надежды, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Эмоция смущения, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Эмоция зависти, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Эмоция сожаления, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko 1 / 7

Все дома вполне соответствуют эмоциям и оставляют после себя неизгладимое впечатление.

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