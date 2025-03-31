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ИИ создал дома по мотивам человеческих эмоций — результат поразил

31 марта 2025 18:50
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
ИИ изобразил человеческие эмоции в форме домов — невероятная визуализация
Удивленный парень. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Искусственный интеллект превратил человеческие эмоции в дома. Грусть, злость, надежда, радость и любовь превратилась в различные здания, которые вполне соответствуют заданной эмоции и не могут не поразить.

Соответствующее видео опубликовала психолог Ольга Валерко в Instagram.

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Как выглядели бы дома, если бы были эмоциями

Радость

Это большой и очень яркий дом, возле которого виднеются цветные воздушные шарики. Благодаря солнечной погоде и большим окнам, он заполнен светом. Вокруг дома цветная брусчатка и клумбы с различными цветами, которые символизируют оптимизм и веселье. 

Емоція радості очима штучного інтелекту
Эмоция радости, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Злость

Если бы злость была домом, это было бы темное и очень мрачное здание с черным покрытием и разбитыми окнами. Внутрь не пробивается свет, а вокруг очень напряженная и тяжелая атмосфера. Дом выглядел бы заброшенным и заброшенным.

Емоція злості очима штучного інтелекту
Эмоция злости, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Любовь

Дом любви очень уютный и гостеприимный. Он излучает тепло и полную гармонию. Небольшое, но очень атмосферное здание, окрашенное в светло-розовый цвет и имеет милые детали и окна в виде сердец. Вокруг растут нежные розовые цветы, которые добавляют свежего аромата, а в траве виднеются фонарики.   

Емоція любові очима штучного інтелекту
Эмоция любви, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Страх

Страх — это темный, мрачный и совсем неприветливый дом, который вызывает тревогу и напряжение. У него изношенный и темный фасад. Этот дом отражает своеобразную заброшенность и опасность. Окна закрыты шторами и решетками, создавая ощущение изоляции.

Емоція страху очима штучного інтелекту
Эмоция страха, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko

Гордость

Дом гордости — величественное и элегантное здание, которое отражает достижения и самоуважение.

Емоція гордості очима штучного інтелекту
Эмоция гордости, если бы была бы домом. Фото: instagram/olha_valerko

Фасад дома имеет роскошный вид, ведь для него использовали ценный мрамор и редкие породы дерева. Большие окна и балконы подчеркивают открытость и уверенность. В то же время ухоженный сад с ценными статуями и аккуратными клумбами добавлял бы дому величия и гармонии.

Кроме того, искусственный интеллект показал такие эмоции, как счастье, печаль, надежду, тревогу, сожаление, смущение и зависть.

  • ИИ создал дома по мотивам человеческих эмоций м результат поразил - фото 6
    Эмоция счастья, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko
  • ИИ создал дома по мотивам человеческих эмоций м результат поразил - фото 7
    Эмоция тревоги, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko
  • ИИ создал дома по мотивам человеческих эмоций м результат поразил - фото 8
    Эмоция грусти, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko
  • ИИ создал дома по мотивам человеческих эмоций м результат поразил - фото 9
    Эмоция надежды, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko
  • ИИ создал дома по мотивам человеческих эмоций м результат поразил - фото 10
    Эмоция смущения, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko
  • ИИ создал дома по мотивам человеческих эмоций м результат поразил - фото 11
    Эмоция зависти, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko
  • ИИ создал дома по мотивам человеческих эмоций м результат поразил - фото 12
    Эмоция сожаления, если бы была домом. Фото: instagram/olha_valerko
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Все дома вполне соответствуют эмоциям и оставляют после себя неизгладимое впечатление.

Ранее мы писали, каковы причины резкой смены настроения.

Также мы сообщали, почему без причины возникает тревожность и как с ней бороться.

психология искусственный интеллект эмоции дом злость

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18:13 Эктор Хименес-Браво выехал из Украины и осуществил давнюю мечту

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

18:05 Штраф может достичь 5000 грн — за что накажут рыбаков с 1 апреля

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