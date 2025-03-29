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І детектор не знадобиться — як розпізнати брехню за мовою тіла

29 березня 2025 06:25
Юлія Костянецька - Редактор
Як розпізнати брехню по жестах — прості підказки
Чоловік вказує сам на себе. Фото: Freepik
Юлія Костянецька - Редактор

Розпізнати брехню — це справжнє мистецтво. Звісно, поліграф під рукою є не у всіх, але людське тіло теж вміє "говорити", навіть якщо вуста мовчать або плетуть неправду. Є маленькі сигнали, які можуть підказати, що перед вами не зовсім щирий співрозмовник. І хоча жоден з них не дає 100% гарантії, якщо помітити кілька одразу — варто насторожитися.

У HackSpirit розповіли про це детальніше.

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Незвичний погляд

Хтось думає: брехун завжди відводить очі. Часто так і є. Але буває й навпаки — людина дивиться просто в очі, аж занадто довго. Ніби спеціально намагається переконати вас: "Дивись, я чесний". Але саме ця надмірна увага до зорового контакту іноді і є підозрілою.

Людина може намагатись приховати брехню різними способами
Серйозний бізнесмен з планшетом. Фото: Freepik

Посмішка без душі

Справжня посмішка зачіпає очі — вони трохи звужуються, з’являються зморшки. А якщо лише губи усміхаються, а очі лишаються байдужими — це вже тривожний дзвіночок. Така "фальшива" посмішка часто видає того, хто щось приховує.

Сухість у роті

Облизування губ, покашлювання або часте прочищення горла — все це можуть бути реакції на внутрішнє напруження. Тіло видає те, що мозок намагається приховати. Іноді людина навіть тягнеться до склянки води, щоб ніби "проковтнути" свою неправду.

Раптовий піт

Якщо в приміщенні не спека, а співрозмовник ніби після тренування — це може бути нервова реакція. Стрес від брехні часто викликає потовиділення, особливо на обличчі, долонях чи шиї.

Дивна жестикуляція

Деякі люди під час брехні починають активно розмахувати руками, жестикулювати більше, ніж зазвичай. Так ніби хочуть підсилити свої слова тілом. А інші — навпаки — скуто тримають руки, стискають пальці або тримають щось в руках, щоб зменшити тремтіння.

Дивна жестикуляція завжди має викликати сумніви
Задумливий чоловік. Фото: Freepik

Метушня і рухи тіла

Якщо людина совається, крутиться, змінює положення — це може бути сигналом стресу. Але цікаво, що й надмірна нерухомість теж підозріла. Дехто так старається здаватися спокійним, що стає схожим на статую. І це теж неприродно.

Мікровирази обличчя

Це міні-жести — швидкі зміни на обличчі, які тривають мить. Наприклад, коротке здивування, легка гримаса чи невдоволення, що промайнуло лише на секунду. Людина навіть не встигає це усвідомити, але ви — можете помітити. Саме ці мікровирази найчастіше показують справжні емоції.

Голос стає тоншим

Коли нерви беруть верх, голос часто змінюється. Може стати вище або тремтячим. Якщо співрозмовник зазвичай говорить спокійно, а зараз голос ніби "підскакує", це теж привід задуматись.

Звісно, всі ми час від часу відчуваємо тривогу або нервуємо — це не завжди означає брехню. Але якщо ви помітили кілька таких знаків разом — тіло може сказати те, що слова приховують. Тож придивляйтесь уважно — правда завжди залишає слід.

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прикмети психологія емоції цікаві факти поведінка

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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