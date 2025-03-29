Как распознать ложь по жестам — простые подсказки

Мужчина указывает сам на себя. Фото: Freepik

Распознать ложь — это настоящее искусство. Конечно, полиграф под рукой есть не у всех, но человеческое тело тоже умеет "говорить", даже если уста молчат или плетут неправду. Есть маленькие сигналы, которые могут подсказать, что перед вами не совсем искренний собеседник. И хотя ни один из них не дает 100% гарантии, если заметить несколько сразу — стоит насторожиться.

В HackSpirit рассказали об этом подробнее.

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Необычный взгляд

Кто-то думает: лжец всегда отводит глаза. Часто так и есть. Но бывает и наоборот — человек смотрит прямо в глаза, даже слишком долго. Будто специально пытается убедить вас: "Смотри, я честный". Но именно это чрезмерное внимание к зрительному контакту иногда и является подозрительным.

Серьезный бизнесмен с планшетом. Фото: Freepik

Улыбка без души

Настоящая улыбка затрагивает глаза — они немного сужаются, появляются морщинки. А если только губы улыбаются, а глаза остаются равнодушными — это уже тревожный звоночек. Такая "фальшивая" улыбка часто выдает того, кто что-то скрывает.

Сухость во рту

Облизывание губ, покашливание или частое прочищение горла — все это могут быть реакции на внутреннее напряжение. Тело выдает то, что мозг пытается скрыть. Иногда человек даже тянется к стакану воды, чтобы как бы "проглотить" свою неправду.

Внезапный пот

Если в помещении не жара, а собеседник будто после тренировки — это может быть нервная реакция. Стресс от лжи часто вызывает потоотделение, особенно на лице, ладонях или шее.

Странная жестикуляция

Некоторые люди во время лжи начинают активно размахивать руками, жестикулировать больше, чем обычно. Как будто хотят усилить свои слова телом. А другие — наоборот — скованно держат руки, сжимают пальцы или держат что-то в руках, чтобы уменьшить дрожь.

Задумчивый мужчина. Фото: Freepik

Суета и движения тела

Если человек ерзает, крутится, меняет положение — это может быть сигналом стресса. Но интересно, что и чрезмерная неподвижность тоже подозрительна. Некоторые так стараются казаться спокойными, что становятся похожими на статую. И это тоже неестественно.

Выражения лица

Это мини-жесты — быстрые изменения на лице, которые длятся мгновение. Например, короткое удивление, легкая гримаса или недовольство, промелькнувшее всего на секунду. Человек даже не успевает это осознать, но вы — можете заметить.

Голос становится тоньше

Когда нервы берут верх, голос часто меняется. Может стать выше или дрожащим. Если собеседник обычно говорит спокойно, а сейчас голос будто "подскакивает", это тоже повод задуматься.

Конечно, все мы время от времени чувствуем тревогу или нервничаем — это не всегда означает ложь. Но если вы заметили несколько таких знаков вместе — тело может сказать то, что слова скрывают. Так что присматривайтесь внимательно — правда всегда оставляет след.

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