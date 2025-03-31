ШІ зобразив людські емоції у формі будинків — неймовірна візуалізація

ШІ створив будинки за мотивами людських емоцій — результат вразив
Штучний інтелект перетворив людські емоції на будинки. Сум, злість, надія, радість та любов перетворилась у різноманітні будівлі, які цілком відповідають заданій емоції та не можуть не вразити.
Відповідне відео опублікувала психологиня Ольга Валерко в Instagram.
Який вигляд мали б будинки, якби були емоціями
Радість
Це великий та дуже яскравий будинок, біля якого видніються кольорові повітряні кульки. Завдяки сонячній погоді та великим вікнам, він заповненим світлом. Навколо будинку кольорова бруківка та клумби з різноманітними квітами, які символізують оптимізм та веселощі.
Злість
Якби злість була будинком, це була б темна та дуже похмура будівля з чорним покриттям та розбитими вікнами. Всередину не пробивається світло, а навколо дуже напружена та важка атмосфера. Будинок мав би вигляд покинутого та занедбаного.
Любов
Будинок любові дуже затишний та гостинний. Він випромінює тепло та цілковиту гармонію. Невеличка, але дуже атмосферна будівля, пофарбована у світло-рожевий колір та має милі деталі та вікна у вигляді сердець. Навколо ростуть ніжні рожеві квіти, які додають свіжого аромату, а в траві видніються ліхтарики.
Страх
Страх — це темний, похмурий та зовсім непривітний будинок, який викликає тривогу та напруження. У нього зношений і темний фасад. Загалом, будинок відображає своєрідну занедбаність і небезпеку. Вікна закриті шторами та ґратами, створюючи відчуття ізоляції.
Гордість
Будинок гордості — велична та елегантна будівля, яка відображає досягнення та самоповагу.
Фасад будинку має розкішний вигляд, адже для нього використали цінний мармур та рідкісні породи дерева. Великі вікна та балкони підкреслюють відкритість та впевненість. Водночас доглянутий сад з коштовними статуями та акуратними клумбами додавав би будинку величі та гармонії.
Крім того, штучний інтелект показав такі емоції, як щастя, сум, надію, тривогу, жаль, збентеження та заздрість.
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Емоція щастя, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
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Емоція тривоги, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
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Емоція суму, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
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Емоція надії, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
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Емоція збентеження, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
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Емоція заздрості, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
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Емоція жалю, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
Усі будинки цілком відповідають емоціям і залишають по собі незабутнє враження.
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