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ШІ створив будинки за мотивами людських емоцій — результат вразив

31 березня 2025 18:50
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
ШІ зобразив людські емоції у формі будинків — неймовірна візуалізація
Здивований хлопець. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Штучний інтелект перетворив людські емоції на будинки. Сум, злість, надія, радість та любов перетворилась у різноманітні будівлі, які цілком відповідають заданій емоції та не можуть не вразити.

Відповідне відео опублікувала психологиня Ольга Валерко в Instagram. 

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Який вигляд мали б будинки, якби були емоціями

Радість

Це великий та дуже яскравий будинок, біля якого видніються кольорові повітряні кульки. Завдяки сонячній погоді та великим вікнам, він заповненим світлом. Навколо будинку кольорова бруківка та клумби з різноманітними квітами, які символізують оптимізм та веселощі. 

Емоція радості очима штучного інтелекту
Емоція радості, якби була будинком. Фото: instagram/olha_valerko

Злість

Якби злість була будинком, це була б темна та дуже похмура будівля з чорним покриттям та розбитими вікнами. Всередину не пробивається світло, а навколо дуже напружена та важка атмосфера. Будинок мав би вигляд покинутого та занедбаного. 

Емоція злості очима штучного інтелекту
Емоція злості, якби була будинком. Фото: instagram/olha_valerko

Любов

Будинок любові дуже затишний та гостинний. Він випромінює тепло та цілковиту гармонію. Невеличка, але дуже атмосферна будівля, пофарбована у світло-рожевий колір та має милі деталі та вікна у вигляді сердець. Навколо ростуть ніжні рожеві квіти, які додають свіжого аромату, а в траві видніються ліхтарики.  

Емоція любові очима штучного інтелекту
Емоція любові, якби була будинком. Фото: instagram/olha_valerko

Страх

Страх — це темний, похмурий та зовсім непривітний будинок, який викликає тривогу та напруження. У нього зношений і темний фасад. Загалом, будинок відображає своєрідну занедбаність і небезпеку. Вікна закриті шторами та ґратами, створюючи відчуття ізоляції. 

Емоція страху очима штучного інтелекту
Емоція страху, якби була будинком. Фото: instagram/olha_valerko

Гордість

Будинок гордості — велична та елегантна будівля, яка відображає досягнення та самоповагу. 

Емоція гордості очима штучного інтелекту
Емоція гордості, якби була будинком. Фото: instagram/olha_valerko

Фасад будинку має розкішний вигляд, адже для нього використали цінний мармур та рідкісні породи дерева. Великі вікна та балкони підкреслюють відкритість та впевненість. Водночас доглянутий сад з коштовними статуями та акуратними клумбами додавав би будинку величі та гармонії.

Крім того, штучний інтелект показав такі емоції, як щастя, сум, надію, тривогу, жаль, збентеження та заздрість.

  • ШІ створив будинки за мотивами людських емоцій — результат вразив - фото 6
    Емоція щастя, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
  • ШІ створив будинки за мотивами людських емоцій — результат вразив - фото 7
    Емоція тривоги, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
  • ШІ створив будинки за мотивами людських емоцій — результат вразив - фото 8
    Емоція суму, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
  • ШІ створив будинки за мотивами людських емоцій — результат вразив - фото 9
    Емоція надії, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
  • ШІ створив будинки за мотивами людських емоцій — результат вразив - фото 10
    Емоція збентеження, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
  • ШІ створив будинки за мотивами людських емоцій — результат вразив - фото 11
    Емоція заздрості, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
  • ШІ створив будинки за мотивами людських емоцій — результат вразив - фото 12
    Емоція жалю, якби була б будинком. Фото: instagram/olha_valerko
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Усі будинки цілком відповідають емоціям і залишають по собі незабутнє враження.

Раніше ми писали, які причини різкої зміни настрою.

Також ми повідомляли, чому без причини виникає тривожність і як з нею боротися.  

психологія штучний інтелект емоції будинок злість

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19:42 У центрі Києва з'явиться новий наземний перехід, — КМВА

19:41 Нардеп відповів, чи візьме участь "Слуга народу" у виборах

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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