О чем на самом деле свидетельствуют ваши привычки — вы даже не подозревали

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Привычки не берутся из ниоткуда. На их формирование влияет наш жизненный опыт. Некоторые, на первый взгляд, обыденные вещи, которые мы любим делать, на самом деле свидетельствуют о травмах. Часто они достаются нам еще с детства.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Чтение и просмотр фильмов

Вы даже не догадывались, что чрезмерное чтение или просмотр сериалов, это не просто привычка, а способ убежать от реальности. Погружаясь в историю вымышленного героя с головой, вы стремитесь отстраниться от того, что на самом деле происходит в вашей жизни. Такую привычку многие формируют еще с детства. Когда происходить какая-то неприятность, мир книг и фильмов начинает становиться интереснее и затягивает все больше.

Расстроенный мужчина. Фото: Pexels

Чрезмерная самостоятельность и независимость

Замечали ли вы, что имеете привычку со всем справляться самостоятельно? Это может свидетельствовать о страхе быть слабым. Люди, которые стремятся быть независимыми любыми способами, на самом деле пережили эмоциональную травму в детстве. Они не умеют расслабляться, потому что убеждены, что всегда нужно быть на страже и не позволять себе легкомыслия. Таким людям трудно доверять другим, они стремятся полностью контролировать всю свою жизнь.

Болтливость и яркость в одежде

Если во взрослой жизни вы привыкли много говорить, вероятно, в детстве вам уделяли мало внимания. Теперь вы пытаетесь компенсировать это, стремясь заявить о себе при каждой возможности. Вы хотите получить то внимание и любовь, которой вам не добавили родители. Это же касается и яркой одежды. Ее избыточность говорит уже не просто о вкусе человека, а о желании наконец сделать так, чтобы его заметили.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки из детства могли бы сделать нас богатыми. Эти вещи мало кто делает.

Также мы рассказывали о том, какие привычки имеют неудачники. Они не могут достичь успеха в жизни из-за этого.