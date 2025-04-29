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Что на самом деле стоит за вашими привычками — вы будете удивлены

29 апреля 2025 06:33
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
О чем на самом деле свидетельствуют ваши привычки — вы даже не подозревали
Расстроенная девушка. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Привычки не берутся из ниоткуда. На их формирование влияет наш жизненный опыт. Некоторые, на первый взгляд, обыденные вещи, которые мы любим делать, на самом деле свидетельствуют о травмах. Часто они достаются нам еще с детства.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Чтение и просмотр фильмов

Вы даже не догадывались, что чрезмерное чтение или просмотр сериалов, это не просто привычка, а способ убежать от реальности. Погружаясь в историю вымышленного героя с головой, вы стремитесь отстраниться от того, что на самом деле происходит в вашей жизни. Такую привычку многие формируют еще с детства. Когда происходить какая-то неприятность, мир книг и фильмов начинает становиться интереснее и затягивает все больше.

Які звички сформувала дитяча травма
Расстроенный мужчина. Фото: Pexels

Чрезмерная самостоятельность и независимость

Замечали ли вы, что имеете привычку со всем справляться самостоятельно? Это может свидетельствовать о страхе быть слабым. Люди, которые стремятся быть независимыми любыми способами, на самом деле пережили эмоциональную травму в детстве. Они не умеют расслабляться, потому что убеждены, что всегда нужно быть на страже и не позволять себе легкомыслия. Таким людям трудно доверять другим, они стремятся полностью контролировать всю свою жизнь.

Болтливость и яркость в одежде

Если во взрослой жизни вы привыкли много говорить, вероятно, в детстве вам уделяли мало внимания. Теперь вы пытаетесь компенсировать это, стремясь заявить о себе при каждой возможности. Вы хотите получить то внимание и любовь, которой вам не добавили родители. Это же касается и яркой одежды. Ее избыточность говорит уже не просто о вкусе человека, а о желании наконец сделать так, чтобы его заметили.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки из детства могли бы сделать нас богатыми. Эти вещи мало кто делает.

Также мы рассказывали о том, какие привычки имеют неудачники. Они не могут достичь успеха в жизни из-за этого.

психология привычки детство интересные факты самопознание
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07:01 Клиентам ПриватБанка поступает важное требование — детали

06:55 Гарантий нет, но есть большой оптимизм — Вэнс о переговорах с РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40 Полуфинал ЛЧ Барселона — Интер под угрозой срыва

06:30 Потерял документы об исключении с учета — идти ли в ТЦК

06:27 Фермеры активно подают заявки на разминирование — чем это важно

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