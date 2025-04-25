Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Звички хронічних невдах — як не стати нещасливцем по життю arrow

Звички хронічних невдах — як не стати нещасливцем по життю

25 квітня 2025 19:19
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Ці звички об'єднують невдах — перевірте, чи вони у вас є
Стривожена дівчина. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Усіх людей, які не можуть по життю досягнути успіху, об'єднують спільні звички. Однак невдаха — не вирок. Варто тільки знати, як боротися з цим та не перетворити своє життя на низку невдач.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Звички, які об'єднують усіх невдах

Звинувачують у своїх проблемах інших людей

Невдахи завжди прагнуть довести, що у їхніх проблемах винні не вони, а інші люди. Це дає їм помилкове відчуття того, що питання закрите й вирішене. Однак це нічого не змінює, тож варто шукати не винних, а шляхи та інструменти для розв'язання проблеми.

Не вірять в себе

Часто люди-невдахи шукають причину, аби без докорів сумління відмовитися від будь-яких спроб змінити щось у житті. Вони не вірять в те, що здатні чогось досягнути. Невдахи переконані, що вище голови не стрибнеш.

Які звички об'єднують усіх невдах
Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Не вміють спілкуватися з іншими людьми

Люди, які не вміють комунікувати з оточуючими, не зможуть досягати успіху в житті. Вони не беруть на себе відповідальність. Важливо вміти вибудовувати стосунки з людьми не тільки в  особистому житті, а й у професійній сфері.

Прокрастинують

Усіх невдах об'єднує ця звичка. Вони все відкладають на потім, не цінуючи час. Успішні ж люди живуть сьогоднішнім днем. Запитуйте себе що б ви зробили сьогодні, якби це був останній день вашого життя. Це відмінний спосіб перестати відкладати важливі справи на потім.

Заздрять й очорняють інших людей

Невдахи, прагнучи пояснити поразки, завжди шукають чорну сторону успіху інших людей. Вони вважають, що багатим можна стати тільки, якщо працювати нечесно, наприклад. Вони переконані, що просто так нічого хорошого в житті не трапляється. Насправді ж заздрість говорить лише про відчуття невдоволення власним життям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як стати успішною людиною. Потрібно попрацювати над деякими рисами характеру.

Також ми розповідали про те, що допоможе вам подолати будь-який страх. Це ключ до внутрішньої свободи.

психологія звички поради успіх характер
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:45 Зеленський заявив, що Україна не віддасть свої території

19:40 Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО

19:27 ООН скоротила підтримку українських біженців — що відомо

19:25 Sissal представить Данію на Євробаченні-2025 — що відомо про неї

19:00 Нові методики призову від ТЦК на Одещині — деталі

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО - 80x80

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО

18:58 Політик назвав умову, за якої Україна мала передати ядерну зброю

18:45 Виплати в ЗСУ — коли можуть не нарахувати грошове забезпечення

18:37 Трамп заявив, що може зустрітися із Зеленським у Римі

18:33 Віткофф і Путін обговорили відновлення переговорів про мир

18:25 Зміни тарифу на світло у травні — скільки платитимуть одесити

19:45 Зеленський заявив, що Україна не віддасть свої території

19:40 Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО

19:27 ООН скоротила підтримку українських біженців — що відомо

19:25 Sissal представить Данію на Євробаченні-2025 — що відомо про неї

19:00 Нові методики призову від ТЦК на Одещині — деталі

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО - 80x80

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО

18:58 Політик назвав умову, за якої Україна мала передати ядерну зброю

18:45 Виплати в ЗСУ — коли можуть не нарахувати грошове забезпечення

18:37 Трамп заявив, що може зустрітися із Зеленським у Римі

18:33 Віткофф і Путін обговорили відновлення переговорів про мир

18:25 Зміни тарифу на світло у травні — скільки платитимуть одесити

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

07:17 Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

22 квітня

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

21 квітня

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

19 квітня

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

18 квітня 2025

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

16 квітня 2025

Повернення кнопкових телефонів — чому варто перейти на них

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар