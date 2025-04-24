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Звички жінок, які чоловіки вважають дивними — чи робите це ви

24 квітня 2025 07:50
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Жінки здаються чоловікам недалекими через ці звички — чи є вони у вас
Емоційна дівчина. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Деякі звички, які жінкам здаються нормальними, викликають у чоловіків подив. Представники сильної половини людства можуть вважати жінку недалекою, якщо вона робить деякі речі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Занадто яскраво одягається

Чоловіки вважають, що тільки недалекі жінки можуть яскраво одягатись. На їхню думку, це роблять, аби залучити увагу. Однак якщо дівчина любить вбиратися відверто, це не означає, що вона легкодоступна чи чепуриться спеціально для чоловіків. Зазвичай, жінки роблять це заради себе.

Підлаштовується під інших

Багато чоловіків вважають, що тільки нерозумні жінки будуть підлаштовуватись під інших людей. Для чоловіків важливі особистісні якості жінок й вони звертають на це увагу. Ті дами, які не мають власної думки, справляють не дуже позитивне враження.

Ці звички чоловіки вважають дурними
Дівчина скуйовджує волосся. Фото: Freepik

Жінка носить забагато прикрас

Деяким чоловікам ця звичка видається не тільки дивною, а й дурною. Вони переконані, що розумній жінці не потрібно вдягати на себе всі прикраси світу, аби вразити інших людей. Чоловіки розцінюють це тільки як недалекий привід заявити про своє багатство.

Ніколи не визнає помилок

Чоловіки переконані, що вперто стояти на своєму, навіть якщо ця позиція не правильна, будуть тільки недалекі представниці прекрасної половини людства. Впертість у таких питаннях злить чоловіків. Вони вважають, що розумна жінка здатна визнати власну помилку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які дивні звички мали відомі люди. Деякі з них просто вражають.

Також ми розповідали про те, які вісім звичок варто почати робити. Це зробить ваше життя щасливішим.

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08:29 Бронювання анулювали — як слід діяти військовозобов'язаному

08:27 Росія атакувала Хмельниччину — є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Від сталінок до ЖК — як рік забудови диктує ціни в Києві

08:14 У Києві та Житомирі постраждали залізничники через атаку

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