Звички відомих людей, які точно здивують — чи є такі у вас

Письменник Ернест Хемінгуей. Фото: GetYourGuide

Творчі та геніальні люди відомі своїм нестандартним баченням світу. Вони мають незвичайні погляди на життя, не підкорюються загальноприйнятим нормам та віддають перевагу дивним звичкам.

Новини.LIVE розповідають про це більше.

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Дивні звички світових геніїв

Вірджинія Вулф

Відома англійська письменниця та феміністка дивувала своєю звичкою — вона писала у садовому сараї. Вірджинія Вулф була переконана, що це допомагає їй робити кращі твори. Усамітнення й тиша давали можливість письменниці зосередитися.

Вірджинія Вулф. Фото: Вікіпедія

Ісаак Ньютон

Англійський математик і фізик Ісаак Ньютон також мав дивну звичку. Він вставляв металевий щуп в очницю та тиснув на очне яблуко. Науковець був переконаний, що це допомагає покращити зір й стимулювати зоровий нерв.

Ісаак Ньютон. Фото: World Bank

Нікола Тесла

Відомий винахідник постійно рахував свої кроки. Нікола Тесла мав звичку виконувати різні уявні обчислення під час ходьби. Він був переконаний, що це допомагало зберігати його розум у тонусі та зосереджувало.

Нікола Тесла. Фото: tobm

Зигмунд Фрейд

Австрійський психоаналітик та засновник психоаналізу Зигмунд Фрейд мав звичку курити. Він викурював до 20 сигар на день та вважав, що це допомагає йому ясніше мислити. Фрейд навіть прописував сигари як терапію декому зі своїх пацієнтів.

Зигмунд Фрейд. Фото: UkrMedia

Ернест Хемінгуей

Американський письменник Ернест Хемінгуей мав звичку писати стоячи. Він вважав, що ця практика допомагає йому ясніше мислити та ефективніше писати, і навіть мав для цієї мети спеціальний письмовий стіл.

Ернест Хемінгуей. Фото: Вікіпедія

Відомі люди часто роблять дивні для інших речі. Це їх надихає та допомагає досягати успіху. Тож не варто боятися проявитись і зробити те, що інші вважають чудернацьким.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички нам дісталися з СРСР. Ці речі досі багатьом заважають щасливо жити.

Також ми розповідали про вісім важливих звичок. Вони ладні змінити ваше життя в кращий бік назавжди.