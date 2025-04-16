Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Ви точно це робите — три звички з СРСР, які заважають жити arrow

Ви точно це робите — три звички з СРСР, які заважають жити

16 квітня 2025 06:33
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Три звички з СРСР, що досі псують нам життя — забудьте про них
Здивована дівчина. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

СРСР розпався ще понад 30 років тому, але звички, які дістались нам від нього у спадок, й досі не дають спокійно жити. Молоде покоління, хоч і народилось й виросло вже в незалежній Україні, виховувалося з гірким присмаком "совка".

Новини.LIVE розповідають про три звички, які дістались українцям ще з часів СРСР.

Реклама
Читайте також:

Звички СРСР, які заважають щасливо жити

Велике застілля на кожне свято

Дефіцит в СРСР сформував в людей звичку про пишно накриті столи на свято. Через те, що продукти важко було дістати, ласували ними тільки у визначні дні. Ця звичка у багатьох зустрічається й зараз.

Новий рік, День народження, весілля чи Великдень чи не у всіх українців асоціюються не з відпочинком, а з кількаденним приготуванням їжі. Мабуть, усі пригадують, як наші мами та бабусі стояли біля плити вдень та вночі, аби накрити на свято такий стіл "як потрібно".

Три звички з СРСР, які псують життя
Накритий стіл. Фото: Pexels

У Європі натомість вже давно існує практика "легких святкувань". Там немає звички накривати пишні столи. На День народження, наприклад, гості йдуть зі своїми закусками, даючи імениннику можливість дійсно насолодитись своїм святом. Можливо, з часом в Україні така практика також стане популярною.

Вдома носити старі речі

Ще одна звичка, яка прийшла до нас з СРСР, стосується одягу. Раніше речі практично не викидали. Молодші діти доношували одяг за своїми братами чи сестрами, а вдома носили вже геть зіпсовані речі. Багато хто робить так й зараз.

Три звички з СРСР, які псують життя
Дівчина у домашньому одязі. Фото: Pexels

Звичка одягатись гарно тільки для зустрічей з людьми погано впливає на самосприйняття. Людині важливо відчувати себе красивою. Одягати нові речі варто в першу чергу для себе, адже зовнішній вигляд формує самооцінку. Тож такого радянського мислення потрібно позбуватись якнайшвидше.

Не йти до стоматолога до останнього

Ще за часів СРСР лікування зубів було, м'яко кажучи, не приємною процедурою. Часто це було досить боляче, а відношення лікарів залишало бажати кращого. Багато хто такий досвід переніс на сьогодні та не лікує зуби до останнього.

Три звички з СРСР, які псують життя
Жінка на прийомі у стоматолога. Фото: Pexels

Наразі медицина вже далеко не така, як 30 років тому. Лікування зубів відбувається швидко й безболісно, однак гіркий досвід минулого дає про себе знати. Часто люди потрапляють у крісло лікаря вже тоді, коли немає сил терпіти біль.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про три популярні звички, які дістались нам у спадок від СРСР. Вони є не тільки в старшого покоління, а й у молоді.

Також ми повідомляли про те, які звички є в людей з високим рівнем інтелекту. Йдеться про шість основних повадок.

СРСР психологія звички цікаві факти Радянський Союз
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:15 Спадщина під час війни — як отримати майно українцям за кордоном

07:07 Як підготуватись до ЕКЗ — мій досвід лікарки-репродуктологині

07:03 Штрафи від ТЦК — три основні види порушень

07:01 Рахунки в ПриватБанку — які проблеми мають ФОП

06:51 Суцільна шкода та руйнування — Байден оцінив президентство Трампа

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:33 Кримський міст під прицілом — знищення як неминучість

06:30 Зерно з України в ЄС — яку угоду готують партнери

06:30 Військовий облік в ТЦК — п'ять категорій громадян України

06:27 Знижка на штраф за порушення обліку — коли буде в "Резерв+"

06:25 Дощі й довгоочікуване тепло — яка погода буде в Україні сьогодні

07:15 Спадщина під час війни — як отримати майно українцям за кордоном

07:07 Як підготуватись до ЕКЗ — мій досвід лікарки-репродуктологині

07:03 Штрафи від ТЦК — три основні види порушень

07:01 Рахунки в ПриватБанку — які проблеми мають ФОП

06:51 Суцільна шкода та руйнування — Байден оцінив президентство Трампа

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:33 Кримський міст під прицілом — знищення як неминучість

06:30 Зерно з України в ЄС — яку угоду готують партнери

06:30 Військовий облік в ТЦК — п'ять категорій громадян України

06:27 Знижка на штраф за порушення обліку — коли буде в "Резерв+"

06:25 Дощі й довгоочікуване тепло — яка погода буде в Україні сьогодні

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів