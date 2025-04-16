Три звички з СРСР, що досі псують нам життя — забудьте про них

Здивована дівчина. Фото: Pexels

СРСР розпався ще понад 30 років тому, але звички, які дістались нам від нього у спадок, й досі не дають спокійно жити. Молоде покоління, хоч і народилось й виросло вже в незалежній Україні, виховувалося з гірким присмаком "совка".

Новини.LIVE розповідають про три звички, які дістались українцям ще з часів СРСР.

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Велике застілля на кожне свято

Дефіцит в СРСР сформував в людей звичку про пишно накриті столи на свято. Через те, що продукти важко було дістати, ласували ними тільки у визначні дні. Ця звичка у багатьох зустрічається й зараз.

Новий рік, День народження, весілля чи Великдень чи не у всіх українців асоціюються не з відпочинком, а з кількаденним приготуванням їжі. Мабуть, усі пригадують, як наші мами та бабусі стояли біля плити вдень та вночі, аби накрити на свято такий стіл "як потрібно".

Накритий стіл. Фото: Pexels

У Європі натомість вже давно існує практика "легких святкувань". Там немає звички накривати пишні столи. На День народження, наприклад, гості йдуть зі своїми закусками, даючи імениннику можливість дійсно насолодитись своїм святом. Можливо, з часом в Україні така практика також стане популярною.

Вдома носити старі речі

Ще одна звичка, яка прийшла до нас з СРСР, стосується одягу. Раніше речі практично не викидали. Молодші діти доношували одяг за своїми братами чи сестрами, а вдома носили вже геть зіпсовані речі. Багато хто робить так й зараз.

Дівчина у домашньому одязі. Фото: Pexels

Звичка одягатись гарно тільки для зустрічей з людьми погано впливає на самосприйняття. Людині важливо відчувати себе красивою. Одягати нові речі варто в першу чергу для себе, адже зовнішній вигляд формує самооцінку. Тож такого радянського мислення потрібно позбуватись якнайшвидше.

Не йти до стоматолога до останнього

Ще за часів СРСР лікування зубів було, м'яко кажучи, не приємною процедурою. Часто це було досить боляче, а відношення лікарів залишало бажати кращого. Багато хто такий досвід переніс на сьогодні та не лікує зуби до останнього.

Жінка на прийомі у стоматолога. Фото: Pexels

Наразі медицина вже далеко не така, як 30 років тому. Лікування зубів відбувається швидко й безболісно, однак гіркий досвід минулого дає про себе знати. Часто люди потрапляють у крісло лікаря вже тоді, коли немає сил терпіти біль.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про три популярні звички, які дістались нам у спадок від СРСР. Вони є не тільки в старшого покоління, а й у молоді.

Також ми повідомляли про те, які звички є в людей з високим рівнем інтелекту. Йдеться про шість основних повадок.