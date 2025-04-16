Три привычки из СССР, которые до сих пор портят нам жизнь — забудьте о них

Удивленная девушка. Фото: Pexels

СССР распался еще более 30 лет назад, но привычки, которые достались нам от него в наследство, до сих пор не дают спокойно жить. Молодое поколение, хоть и родилось и выросло уже в независимой Украине, воспитывалось с горьким привкусом "совка".

Новини.LIVE рассказывают о трех привычках, которые достались украинцам еще со времен СССР.

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Большое застолье на каждый праздник

Дефицит в СССР сформировал у людей привычку о пышно накрытых столах на праздник. Из-за того, что продукты трудно было достать, лакомились ими только в знаменательные дни. Эта привычка у многих встречается и сейчас.

Новый год, День рождения, свадьба или Пасха едва ли не у всех украинцев ассоциируются не с отдыхом, а с многодневным приготовлением пищи. Наверное, все вспоминают, как наши мамы и бабушки стояли у плиты днем и ночью, чтобы накрыть на праздник такой стол "как нужно".

Накрытый стол. Фото: Pexels

В Европе зато уже давно существует практика "легких празднований". Там нет привычки накрывать пышные столы. На День рождения, например, гости идут со своими закусками, давая имениннику возможность действительно насладиться своим праздником. Возможно, со временем в Украине такая практика также станет популярной.

Дома носить старые вещи

Еще одна привычка, которая пришла к нам из СССР, касается одежды. Раньше вещи практически не выбрасывали. Младшие дети донашивали одежду за своими братьями или сестрами, а дома носили уже совсем испорченные вещи. Многие делают так и сейчас.

Девушка в домашней одежде. Фото: Pexels

Привычка одеваться красиво только для встреч с людьми плохо влияет на самовосприятие. Человеку важно чувствовать себя красивым. Одевать новые вещи стоит в первую очередь для себя, ведь внешний вид формирует самооценку. Поэтому от такого советского мышления нужно избавляться как можно быстрее.

Не идти к стоматологу до последнего

Еще во времена СССР лечение зубов было, мягко говоря, не приятной процедурой. Часто это было довольно больно, а отношение врачей оставляло желать лучшего. Многие такой опыт перенесли на сегодня и не лечат зубы до последнего.

Женщина на приеме у стоматолога. Фото: Pexels

Сейчас медицина уже далеко не такая, как 30 лет назад. Лечение зубов происходит быстро и безболезненно, однако горький опыт прошлого дает о себе знать. Часто люди попадают в кресло врача уже тогда, когда нет сил терпеть боль.

Напомним, ранее мы уже писали о трех популярных привычках, которые достались нам в наследство от СССР. Они есть не только у старшего поколения, но и у молодежи.

Также мы сообщали о том, какие привычки есть у людей с высоким уровнем интеллекта. Речь идет о шести основных повадках.