Привычки известных людей, которые точно удивят — есть ли такие у вас

Писатель Эрнест Хемингуэй. Фото: GetYourGuide

Творческие и гениальные люди известны своим нестандартным видением мира. Они имеют необычные взгляды на жизнь, не подчиняются общепринятым нормам и предпочитают странные привычки.

Новини.LIVE рассказывает об этом больше.

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Странные привычки мировых гениев

Вирджиния Вулф

Известная английская писательница и феминистка удивляла своей привычкой — она писала в садовом сарае. Вирджиния Вулф была убеждена, что это помогает ей делать лучшие произведения. Уединение и тишина давали возможность писательнице сосредоточиться.

Вирджиния Вулф. Фото: Википедия

Исаак Ньютон

Английский математик и физик Исаак Ньютон также имел странную привычку. Он вставлял металлический щуп в глазницу и давил на глазное яблоко. Ученый был убежден, что это помогает улучшить зрение и стимулировать зрительный нерв.

Исаак Ньютон. Фото: World Bank

Никола Тесла

Известный изобретатель постоянно считал свои шаги. Никола Тесла имел привычку выполнять различные мысленные вычисления во время ходьбы. Он был убежден, что это помогало сохранять его ум в тонусе и сосредотачивало.

Никола Тесла. Фото: tobm

Зигмунд Фрейд

Австрийский психоаналитик и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд имел привычку курить. Он выкуривал до 20 сигар в день и считал, что это помогает ему яснее мыслить. Фрейд даже прописывал сигары в качестве терапии некоторым своим пациентам.

Зигмунд Фрейд. Фото: UkrMedia

Эрнест Хемингуэй

Американский писатель Эрнест Хемингуэй имел привычку писать стоя. Он считал, что эта практика помогает ему яснее мыслить и эффективнее писать, и даже имел для этой цели специальный письменный стол.

Эрнест Хемингуэй. Фото: Википедия

Известные люди часто делают странные для других вещи. Это их вдохновляет и помогает достигать успеха. Поэтому не стоит бояться проявиться и сделать то, что другие считают странным.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки нам достались из СССР. Эти вещи до сих пор многим мешают счастливо жить.

Также мы рассказывали о восьми важных привычках. Они готовы изменить вашу жизнь в лучшую сторону навсегда.