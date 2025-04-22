Привычки известных людей, которые точно удивят — есть ли такие у вас

Гении имеют свои прихоти — странные привычки известных людей
Творческие и гениальные люди известны своим нестандартным видением мира. Они имеют необычные взгляды на жизнь, не подчиняются общепринятым нормам и предпочитают странные привычки.
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Странные привычки мировых гениев
Вирджиния Вулф
Известная английская писательница и феминистка удивляла своей привычкой — она писала в садовом сарае. Вирджиния Вулф была убеждена, что это помогает ей делать лучшие произведения. Уединение и тишина давали возможность писательнице сосредоточиться.
Исаак Ньютон
Английский математик и физик Исаак Ньютон также имел странную привычку. Он вставлял металлический щуп в глазницу и давил на глазное яблоко. Ученый был убежден, что это помогает улучшить зрение и стимулировать зрительный нерв.
Никола Тесла
Известный изобретатель постоянно считал свои шаги. Никола Тесла имел привычку выполнять различные мысленные вычисления во время ходьбы. Он был убежден, что это помогало сохранять его ум в тонусе и сосредотачивало.
Зигмунд Фрейд
Австрийский психоаналитик и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд имел привычку курить. Он выкуривал до 20 сигар в день и считал, что это помогает ему яснее мыслить. Фрейд даже прописывал сигары в качестве терапии некоторым своим пациентам.
Эрнест Хемингуэй
Американский писатель Эрнест Хемингуэй имел привычку писать стоя. Он считал, что эта практика помогает ему яснее мыслить и эффективнее писать, и даже имел для этой цели специальный письменный стол.
Известные люди часто делают странные для других вещи. Это их вдохновляет и помогает достигать успеха. Поэтому не стоит бояться проявиться и сделать то, что другие считают странным.
Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки нам достались из СССР. Эти вещи до сих пор многим мешают счастливо жить.
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