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Що насправді стоїть за вашими звичками — ви будете здивовані

29 квітня 2025 06:33
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Про що насправді свідчать ваші звички — ви навіть не підозрювали
Засмучена дівчина. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Звички не беруться з нізвідки. На їхнє формування впливає наш життєвий досвід. Деякі, на перший погляд, буденні речі, які ми любимо робити, насправді свідчать про травми. Часто вони дістаються нам ще з дитинства.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які звички сформувала дитяча травма

Читання та перегляд фільмів

Ви навіть не здогадувались, що надмірне читання чи перегляд серіалів, це не просто звичка, а спосіб втекти від реальності. Занурюючись в історію вигаданого героя з головою, ви прагнете відмежуватись від того, що насправді відбувається у вашому житті. Таку звичку багато хто формує ще з дитинства. Коли відбувається якась неприємність, світ книг та фільмів починає ставати цікавішим й затягує все більше.

Які звички сформувала дитяча травма
Засмучений чоловік. Фото: Pexels

Надмірна самостійність та незалежність

Чи помічали ви, що маєте звичку з усім справлятись самостійно? Це може свідчити про страх бути слабким. Люди, які прагнуть бути незалежними будь-якими способами, насправді пережили емоційну травму в дитинстві. Вони не вміють розслаблятись, бо переконані, що завжди потрібно бути на сторожі й не дозволяти собі легковажності. Таким людям важко довіряти іншим, вони прагнуть повністю контролювати все своє життя.

Балакучість та яскравість в одязі

Якщо в дорослому житті ви звикли багато говорити, ймовірно, у дитинстві вам приділяли мало уваги. Тепер ви намагаєтесь компенсувати це, прагнучи заявити про себе при кожній нагоді. Ви хочете отримати ту увагу та любов, якої вам не додали батьки. Це ж стосується і яскравого одягу. Його надмірність говорить вже не просто про смак людини, а про бажання нарешті зробити так, щоб її помітили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички з дитинства могли б зробити нас багатими. Ці речі мало хто робить.

Також ми розповідали про те, які звички мають невдахи. Вони не можуть досягнути успіху в житті через це.

психологія звички дитинство цікаві факти самопізнання
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06:22 Бойова повістка — ТЦК може обійтись і без вашого підпису

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсіонери можуть отримати 550 грн додаткової допомоги — деталі

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