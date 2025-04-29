Про що насправді свідчать ваші звички — ви навіть не підозрювали

Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Звички не беруться з нізвідки. На їхнє формування впливає наш життєвий досвід. Деякі, на перший погляд, буденні речі, які ми любимо робити, насправді свідчать про травми. Часто вони дістаються нам ще з дитинства.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Читання та перегляд фільмів

Ви навіть не здогадувались, що надмірне читання чи перегляд серіалів, це не просто звичка, а спосіб втекти від реальності. Занурюючись в історію вигаданого героя з головою, ви прагнете відмежуватись від того, що насправді відбувається у вашому житті. Таку звичку багато хто формує ще з дитинства. Коли відбувається якась неприємність, світ книг та фільмів починає ставати цікавішим й затягує все більше.

Засмучений чоловік. Фото: Pexels

Надмірна самостійність та незалежність

Чи помічали ви, що маєте звичку з усім справлятись самостійно? Це може свідчити про страх бути слабким. Люди, які прагнуть бути незалежними будь-якими способами, насправді пережили емоційну травму в дитинстві. Вони не вміють розслаблятись, бо переконані, що завжди потрібно бути на сторожі й не дозволяти собі легковажності. Таким людям важко довіряти іншим, вони прагнуть повністю контролювати все своє життя.

Балакучість та яскравість в одязі

Якщо в дорослому житті ви звикли багато говорити, ймовірно, у дитинстві вам приділяли мало уваги. Тепер ви намагаєтесь компенсувати це, прагнучи заявити про себе при кожній нагоді. Ви хочете отримати ту увагу та любов, якої вам не додали батьки. Це ж стосується і яскравого одягу. Його надмірність говорить вже не просто про смак людини, а про бажання нарешті зробити так, щоб її помітили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички з дитинства могли б зробити нас багатими. Ці речі мало хто робить.

Також ми розповідали про те, які звички мають невдахи. Вони не можуть досягнути успіху в житті через це.