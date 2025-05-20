ИИ создал дома по мотивам психических расстройств — фото впечатляют

Взволнованный мужчина. Фото: Freepik

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы различные психические состояния. Он превратил их в дома. Фото идеально показывают характер природы каждого из расстройств, а симптомы хорошо просматриваются в деталях.

Видео опубликовала психолог Ольга Валерко в Instagram.

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Искусственный интеллект в очередной раз поразил подходом к созданию изображений. На этот раз он показал различные психические состояния в виде домов.

Биполярное расстройство

Искусственный интеллект удачно показал это состояние. Он изобразил его в виде двухэтажного дома. Одна его часть черная, а другая — белая. Это действительно отражает биполярное расстройство, при котором настроение человека за секунду может измениться на совершенно противоположное.

Так по версии ИИ выглядел бы дом, если бы он был биполярным расстройством. Фото: скриншот

Нарциссическое расстройство

И здесь ИИ тоже не прогадал. Он показал это состояние в виде величественного красивого дома. Он полностью позолочен и действительно роскошный. Эта картинка удачно передает характер человека с нарциссическим расстройством, который нуждается в восхищении со стороны других и ощущении собственной значимости.

Так по версии ИИ выглядел бы дом, если бы он был нарциссическим расстройством. Фото: скриншот

Шизофрения

Это психическое расстройство искусственный интеллект показал в виде красного дома. Он сложный и непонятный. Ухудшенное восприятие реальности, которое присуще человеку с таким диагнозом, хорошо просматривается на фото.

Так по версии ИИ выглядел бы дом, если бы он был шизофренией. Фото: скриншот

ОКР

Обсессивно-компульсивное расстройство ИИ показал в виде дома красивого дома с кучей деталей вокруг. Идеальные газоны, ровные линии, отсутствие каких-либо лишних элементов — все это характеризует ОКР.

Так по версии ИИ выглядел бы дом, если бы он был ОКР. Фото: скриншот

ПТСР

Мрачный небольшой дом где-то в лесу — так искусственный интеллект видит посттравматическое стрессовое расстройство. Оно возникает у людей в результате переживания сложных для психики событий. В этом фото показано всю мрачность и опасность ПТСР.

Так выглядел бы дом по версии ИИ, если бы он был ПТСР. Фото: скриншот

Искусственный интеллект идеально воспроизвел детали психических расстройств. Каждое из этих фото точно передает все, что чувствуют люди, которые имеют похожие проблемы.

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