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Психические расстройства глазами ИИ — эти фото трудно забыть

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Дата публикации 20 мая 2025 19:29
ИИ создал дома по мотивам психических расстройств — фото впечатляют
Взволнованный мужчина. Фото: Freepik

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы различные психические состояния. Он превратил их в дома. Фото идеально показывают характер природы каждого из расстройств, а симптомы хорошо просматриваются в деталях.

Видео опубликовала психолог Ольга Валерко в Instagram.

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Как выглядели бы дома, если бы были психическими расстройствами

Искусственный интеллект в очередной раз поразил подходом к созданию изображений. На этот раз он показал различные психические состояния в виде домов.

Биполярное расстройство

Искусственный интеллект удачно показал это состояние. Он изобразил его в виде двухэтажного дома. Одна его часть черная, а другая — белая. Это действительно отражает биполярное расстройство, при котором настроение человека за секунду может измениться на совершенно противоположное.

Як би виглядали будинки, якби були розладами
Так по версии ИИ выглядел бы дом, если бы он был биполярным расстройством. Фото: скриншот

Нарциссическое расстройство

И здесь ИИ тоже не прогадал. Он показал это состояние в виде величественного красивого дома. Он полностью позолочен и действительно роскошный. Эта картинка удачно передает характер человека с нарциссическим расстройством, который нуждается в восхищении со стороны других и ощущении собственной значимости.

Як би виглядали будинки, якби були розладами
Так по версии ИИ выглядел бы дом, если бы он был нарциссическим расстройством. Фото: скриншот

Шизофрения

Это психическое расстройство искусственный интеллект показал в виде красного дома. Он сложный и непонятный. Ухудшенное восприятие реальности, которое присуще человеку с таким диагнозом, хорошо просматривается на фото.

Як би виглядали будинки, якби були розладами
Так по версии ИИ выглядел бы дом, если бы он был шизофренией. Фото: скриншот

ОКР

Обсессивно-компульсивное расстройство ИИ показал в виде дома красивого дома с кучей деталей вокруг. Идеальные газоны, ровные линии, отсутствие каких-либо лишних элементов — все это характеризует ОКР.

Як би виглядали будинки, якби були розладами
Так по версии ИИ выглядел бы дом, если бы он был ОКР. Фото: скриншот

ПТСР

Мрачный небольшой дом где-то в лесу — так искусственный интеллект видит посттравматическое стрессовое расстройство. Оно возникает у людей в результате переживания сложных для психики событий. В этом фото показано всю мрачность и опасность ПТСР.

Як би виглядали будинки, якби були розладами
Так выглядел бы дом по версии ИИ, если бы он был ПТСР. Фото: скриншот

Искусственный интеллект идеально воспроизвел детали психических расстройств. Каждое из этих фото точно передает все, что чувствуют люди, которые имеют похожие проблемы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака являются самыми депрессивными. Они никогда не довольны жизнью.

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психология фото технологии искусственный интеллект психологическое состояние
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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