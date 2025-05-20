ШІ створив будинки за мотивами психічних розладів — фото вражають

Схвильований чоловік. Фото: Freepik

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б різні психічні стани. Він перетворив їх на будинки. Фото ідеально показують характер природи кожного із розладів, а симптоми добре проглядаються у деталях.

Відео опублікувала психологиня Ольга Валерко в Instagram.

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Який вигляд мали б будинки, якби були психічними розладами

Штучний інтелект вкотре вразив підходом до створення зображень. Цього разу він показав різні психічні у стани у вигляді будинків.

Біполярний розлад

Штучний інтелект вдало показав цей стан. Він зобразив його у вигляді двоповерхового будинку. Одна його частина чорна, а інша — біла. Це дійсно відображає біполярний розлад, при якому настрій людини за секунду може змінитись на геть протилежний.

Такий вигляд за версією ШІ мав би будинок, якби він був біполярним розладом. Фото: скриншот

Нарцисичний розлад

І тут ШІ теж не прогадав. Він показав цей стан у вигляді величного красивого будинку. Він повністю позолочений та дійсно розкішний. Ця картинка вдало передає характер людини з нарцисичним розладом, яка має потребу у захопленні зі сторони інших та відчутті власної значущості.

Такий вигляд за версією ШІ мав би будинок, якби він був нарцисичним розладом. Фото: скриншот

Шизофренія

Цей психічний розлад штучний інтелект показав у вигляді червоного будинку. Він складний та незрозумілий. Погіршене сприйняття реальності, яке притаманне людині з таким діагнозом, добре проглядається на фото.

Такий вигляд за версією ШІ мав би будинок, якби він був шизофренією. Фото: скриншот

ОКР

Обсесивно-компульсивний розлад ШІ показав у вигляді будинку красивого будинку з купою деталей навколо. Ідеальні газони, рівні лінії, відсутність будь-яких лишніх елементів — все це характеризує ОКР.

Такий вигляд за версією ШІ мав би будинок, якби він був ОКР. Фото: скриншот

ПТСР

Похмурий невеличкий дім десь в лісі — так штучний інтелект бачить посттравматичний стресовий розлад. Він виникає в людей внаслідок переживання складних для психіки подій. В цьому фото показано всю похмурість та небезпеку ПТСР.

Такий вигляд за версією ШІ мав би будинок, якби він був ПТСР. Фото: скриншот

Штучний інтелект ідеально відтворив деталі психічних розладів. Кожне з цих фото достеменно передає все, що відчувають люди, які мають схожі проблеми.

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