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Головна Психологія Психічні розлади очима ШІ — ці фото важко забути

Психічні розлади очима ШІ — ці фото важко забути

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Дата публікації: 20 травня 2025 19:29
ШІ створив будинки за мотивами психічних розладів — фото вражають
Схвильований чоловік. Фото: Freepik

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б різні психічні стани. Він перетворив їх на будинки. Фото ідеально показують характер природи кожного із розладів, а симптоми добре проглядаються у деталях.

Відео опублікувала психологиня Ольга Валерко в Instagram.

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Який вигляд мали б будинки, якби були психічними розладами

Штучний інтелект вкотре вразив підходом до створення зображень. Цього разу він показав різні психічні у стани у вигляді будинків.

Біполярний розлад

Штучний інтелект вдало показав цей стан. Він зобразив його у вигляді двоповерхового будинку. Одна його частина чорна, а інша — біла. Це дійсно відображає біполярний розлад, при якому настрій людини за секунду може змінитись на геть протилежний.

Як би виглядали будинки, якби були розладами
Такий вигляд за версією ШІ мав би будинок, якби він був біполярним розладом. Фото: скриншот

Нарцисичний розлад

І тут ШІ теж не прогадав. Він показав цей стан у вигляді величного красивого будинку. Він повністю позолочений та дійсно розкішний. Ця картинка вдало передає характер людини з нарцисичним розладом, яка має потребу у захопленні зі сторони інших та відчутті власної значущості.

Як би виглядали будинки, якби були розладами
Такий вигляд за версією ШІ мав би будинок, якби він був нарцисичним розладом. Фото: скриншот

Шизофренія

Цей психічний розлад штучний інтелект показав у вигляді червоного будинку. Він складний та незрозумілий. Погіршене сприйняття реальності, яке притаманне людині з таким діагнозом, добре проглядається на фото.

Як би виглядали будинки, якби були розладами
Такий вигляд за версією ШІ мав би будинок, якби він був шизофренією. Фото: скриншот

ОКР

Обсесивно-компульсивний розлад ШІ показав у вигляді будинку красивого будинку з купою деталей навколо. Ідеальні газони, рівні лінії, відсутність будь-яких лишніх елементів — все це характеризує ОКР.

Як би виглядали будинки, якби були розладами
Такий вигляд за версією ШІ мав би будинок, якби він був ОКР. Фото: скриншот

ПТСР

Похмурий невеличкий дім десь в лісі — так штучний інтелект бачить посттравматичний стресовий розлад. Він виникає в людей внаслідок переживання складних для психіки подій. В цьому фото показано всю похмурість та небезпеку ПТСР.

Як би виглядали будинки, якби були розладами
Такий вигляд за версією ШІ мав би будинок, якби він був ПТСР. Фото: скриншот

Штучний інтелект ідеально відтворив деталі психічних розладів. Кожне з цих фото достеменно передає все, що відчувають люди, які мають схожі проблеми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку є найбільш депресивними. Вони ніколи не задоволені життям.

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психологія фото технології штучний інтелект психологічний стан
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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