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Часто не в гуморі — названо найбільш депресивні знаки Зодіаку

9 квітня 2025 06:50
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Найдепресивніші знаки Зодіаку — хто завжди не в настрої
Дівчина в депресії. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Знак Зодіаку може багато нам розповісти про людину. Серед них є такі, які все дуже близько беруть до серця та засмучуються навіть через дрібниці. Крім того, вони здатні впадати у депресії та рідко перебувають у доброму гуморі. 

Поспілкувавшись з астрологами, Новини.LIVE розповість про найбільш депресивні знаки Зодіаку. 

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Риби

Люди з цим знаком Зодіаку більше за інших схильні до депресивних станів. Вони дуже турботливі, неймовірно емоційні та мають схильність до самопожертви. Однак це не заважає їм тяжіти до саморуйнування, проявляти до себе жалість та бути відірваними від реальності. В результаті вони розчаровуються та впадають в депресію, оскільки не можуть повністю контролювати своє життя. 

Які знаки Зодіаку самі депресивні
Депресія в жінки. Фото: freepik

Козоріг

Зазвичай Козероги стримані та цілеспрямовані, але вони дуже розчаровуються, якщо обставити заважають їм досягати бажаних цілей. Такі люди потаємні і не люблять ділитися з кимось своїми проблемами. Через це упродовж тривалого часу в них накопичується смуток, який переростає в депресію. 

Козероги не довіряють нікому, так, як собі і вважають себе відповідальними за все і всіх. Однак їм варто навчитися робити це і завести собі надійних друзів, яким вони можуть розповісти про свої почуття, аби на душі стало легше. 

Рак

Це дуже чутливі і сентиментальні люди, які важко переносять негаразди в сім'ї. Вони завжди готові прийти на допомогу. Натомість коли погано їм, вони закриваються від усього світу. Раки вважають, що люди не помічають їхньої самовідданості і легко впадають в депресію, коли бачать марність своїх намагань. 

Самі депресивні знаки Зодіаку
Депресивний стан у жінки. Фото: freepik

Все, що потрібно, аби виправити ситуацію — близьких людей поруч, які завжди будуть проявляти свою любов та говоритимуть, що потребують раків. 

Звісно, впасти в депресію може будь-яка людина попри знаки Зодіаку, імена та типи характерів. Аби уникнути цього, потрібно віднайти баланс та бути в гармонії перш за все із собою, а тоді вже з іншими людьми.

Раніше ми писали, що психолог назвала дієві поради, які допоможуть покращити настрій за 5 хвилин

Також ми повідомляли, як відрізнити депресію від емоційного вигорання та що з цим робити. 

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