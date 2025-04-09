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Часто не в настроении — названы самые депрессивные знаки Зодиака

9 апреля 2025 06:50
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Самые депрессивные знаки Зодиака — кто всегда не в настроении
Девушка в депрессии. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Знак Зодиака может многое нам рассказать о человеке. Среди них есть такие, которые все очень близко принимают к сердцу и расстраиваются даже по пустякам. Кроме того, они способны впадать в депрессии и редко пребывают в хорошем настроении.

Пообщавшись с астрологами, Новини.LIVE расскажет о самых депрессивных знаках Зодиака.

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Какие знаки Зодиака наиболее депрессивные

Рыбы

Люди с этим знаком Зодиака больше других подвержены депрессивным состояниям. Они очень заботливы, невероятно эмоциональны и имеют склонность к самопожертвованию. Однако это не мешает им тяготеть к саморазрушению, проявлять к себе жалость и быть оторванными от реальности. В результате они разочаровываются и впадают в депрессию, поскольку не могут полностью контролировать свою жизнь.

Які знаки Зодіаку самі депресивні
Депрессия у женщины. Фото: freepik

Козерог

Обычно Козероги сдержанные и целеустремленные, но они очень разочаровываются, если обстоятельства мешают им достигать желаемых целей. Такие люди скрытные и не любят делиться с кем-то своими проблемами. Из-за этого на протяжении длительного времени у них накапливается грусть, которая перерастает в депрессию.

Козероги не доверяют никому, так, как себе и считают себя ответственными за все и всех. Однако им стоит научиться делать это и завести себе надежных друзей, которым они могут рассказать о своих чувствах, чтобы на душе стало легче.

Рак

Это очень чувствительные и сентиментальные люди, которые тяжело переносят неурядицы в семье. Они всегда готовы прийти на помощь. Зато когда плохо им, они закрываются от всего мира. Раки считают, что люди не замечают их самоотверженности и легко впадают в депрессию, когда видят тщетность своих попыток.

Самі депресивні знаки Зодіаку
Депрессивное состояние у женщины. Фото: freepik

Все, что нужно, чтобы исправить ситуацию — близких людей рядом, которые всегда будут проявлять свою любовь и говорить, что нуждаются в раках.

Конечно, впасть в депрессию может любой человек несмотря на знаки Зодиака, имена и типы характеров. Чтобы избежать этого, нужно найти баланс и быть в гармонии прежде всего с собой, а потом уже с другими людьми.

Ранее мы писали, что психолог назвала действенные советы, которые помогут улучшить настроение за 5 минут.

Также мы сообщали, как отличить депрессию от эмоционального выгорания и что с этим делать.

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08:00 Финансовая поддержка от 5 тыс. грн — где доступны выплаты

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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07:30 Как получить и восстановить удостоверение УБД — ответ Минобороны

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