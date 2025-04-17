Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Схильні до проблем з психікою — чотири депресивні знаки Зодіаку arrow

Схильні до проблем з психікою — чотири депресивні знаки Зодіаку

17 квітня 2025 22:22
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Ці знаки Зодіаку часто страждають на психічні розлади — перевірте себе
Задуманий чоловік. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Сонце, перебуваючи в певному знаку Зодіаку, визначає внутрішню сутність людини. Воно відповідає за рівень оптимізму та енергії. Чим слабше Сонце, тим більш таємничою та песимістичною є людина. Його положенням може розповісти про те, чи схильна людина страждати психічними відхиленнями.

Новини.LIVE розповідають про чотири знаки Зодіаку, в яких найчастіше зустрічаються психічні розлади.

Реклама
Читайте також:

Які знаки Зодіаку найбільше схильні до розладів психіки

Сонячні Риби

Саме цей знак Зодіаку є одним з найчутливіших. Вони добре відчувають близьке оточення. Такі люди схильні все пропускати через себе. Сонячні Риби емпатичні до всього, що відбувається навколо.

Представники цього знаку Зодіаку можуть страждати галюцинозом та затьмаренням розуму. Їхня надчутливість змушує занурюватись у тривожність та сум.

Які знаки Зодіаку схильні до психічних розладів
Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Сонячні Раки

Люди, які народились під цим знаком Зодіаку, мають сильну інтуїцію та вразливу психіку. Вони занадто емоційні та важко витримують навантаження. Сонячні Раки можуть занурюватись у затяжні депресії. 

Таким людям властивий істеричний розлад особистості. Також Раки можуть страждати від параної.

Сонячні Близнюки

Представники цього знаку Зодіаку надмірно аналізують ситуації, чим перевантажують психіку. Близнюки — один із найнервовіших знаків Зодіаку. Часті перепади настрою можуть призводити до різкої зміни думок та рішень. 

Близнюки схильні швидко змінювати емоційний стан. В певні моменти вони просто перемикаються з однієї особистості на іншу. Представники цього знаку можуть страждати симптоми маніакально-депресивного психозу.

Які знаки Зодіаку схильні до психічних розладів
Засмучений чоловік. Фото: Pexels

Сонячні Скорпіони

Потужна енергетика та висока емоційність — це про них. Скорпіони багато міркують над мотивами інших людей та схильні до тривожності. Представники цього знаку Зодіаку практично нікому не довіряють. 

Скорпіонам властива депресія. В них часто пригнічений настрій та проблеми з проживанням радості. При цьому також може порушуватись мислення. Такі люди часто песимістично налаштовані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку нещасливі у коханні. Вони виходять заміж двічі або ж більше.

Також ми розповідали про те, хто із знаків Зодіаку зможе розв'язати всі питання до кінця травня.

психологія депресія знаки Зодіаку цікаві факти психіка
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:39 Ексдружина Тимощука зізналася, чому він ненавидить Динамо

22:34 Вже був у розстрільному списку — що каже Юрій Макаров про напад

22:31 Зеленський підбив підсумки переговорів із Макроном

22:15 Неочевидна розкіш — секрети спальні Дженніфер Еністон

22:10 Трамп висловився про заяву щодо постачання китайської зброї до РФ

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

22:00 Отримав два поранення — нові деталі нападу на журналіста в Києві

21:55 Зустріч Трампа й Мелоні у Білому домі — ключові теми розмови

21:51 Військового затримали з психотропами — що вирішив суд на Одещині

21:19 Трамп заявив, що не вважає Зеленського винним у війні

21:16 Стало відомо, коли РФ відповість щодо мирних переговорів

22:39 Ексдружина Тимощука зізналася, чому він ненавидить Динамо

22:34 Вже був у розстрільному списку — що каже Юрій Макаров про напад

22:31 Зеленський підбив підсумки переговорів із Макроном

22:15 Неочевидна розкіш — секрети спальні Дженніфер Еністон

22:10 Трамп висловився про заяву щодо постачання китайської зброї до РФ

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

22:00 Отримав два поранення — нові деталі нападу на журналіста в Києві

21:55 Зустріч Трампа й Мелоні у Білому домі — ключові теми розмови

21:51 Військового затримали з психотропами — що вирішив суд на Одещині

21:19 Трамп заявив, що не вважає Зеленського винним у війні

21:16 Стало відомо, коли РФ відповість щодо мирних переговорів

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

15 квітня 2025

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році