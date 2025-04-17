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Склонны к проблемам психики — четыре депрессивных знака Зодиака

17 апреля 2025 22:22
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Эти знаки Зодиака часто страдают психическими расстройствами — проверьте себя
Задуманный мужчина. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Солнце, находясь в определенном знаке Зодиака, определяет внутреннюю сущность человека. Оно отвечает за уровень оптимизма и энергии. Чем слабее Солнце, тем более таинственным и пессимистичным является человек. Его положение может рассказать о том, склонен ли человек страдать психическими отклонениями.

Новини.LIVE рассказывают о четырех знаках Зодиака, у которых чаще всего встречаются психические расстройства.

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Солнечные Рыбы

Именно этот знак Зодиака является одним из самых чувствительных. Они хорошо чувствуют близкое окружение. Такие люди склонны все пропускать через себя. Солнечные Рыбы эмпатичны ко всему, что происходит вокруг.

Представители этого знака Зодиака могут страдать галлюцинозом и помрачением рассудка. Их сверхчувствительность заставляет погружаться в тревожность и печаль.

Які знаки Зодіаку схильні до психічних розладів
Грустная девушка. Фото: Pexels

Солнечные Раки

Люди, которые родились под этим знаком Зодиака, имеют сильную интуицию и уязвимую психику. Они слишком эмоциональны и трудно выдерживают нагрузки. Солнечные Раки могут погружаться в затяжные депрессии.

Таким людям свойственно истерическое расстройство личности. Также Раки могут страдать от паранойи.

Солнечные Близнецы

Представители этого знака Зодиака чрезмерно анализируют ситуации, чем перегружают психику. Близнецы — один из самых нервных знаков Зодиака. Частые перепады настроения могут приводить к резкой смене мыслей и решений.

Близнецы склонны быстро менять эмоциональное состояние. В определенные моменты они просто переключаются с одной личности на другую. Представители этого знака могут страдать симптомами маниакально-депрессивного психоза.

Які знаки Зодіаку схильні до психічних розладів
Грустный мужчина. Фото: Pexels

Солнечные Скорпионы

Мощная энергетика и высокая эмоциональность — это про них. Скорпионы много размышляют над мотивами других людей и склонны к тревожности. Представители этого знака Зодиака практически никому не доверяют.

Скорпионам свойственна депрессия. У них часто подавленное настроение и проблемы с проживанием радости. При этом также может нарушаться мышление. Такие люди часто пессимистично настроены.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака несчастливы в любви. Они выходят замуж дважды или же больше.

Также мы рассказывали о том, кто из знаков Зодиака сможет решить все вопросы до конца мая.

психология депрессия знаки Зодиака интересные факты психика
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22:15 Неочевидная роскошь — секреты спальни Дженнифер Энистон

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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