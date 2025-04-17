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Один знак Зодіаку отримає чудову звістку до кінця тижня

17 квітня 2025 07:23
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Якому знаку Зодіаку чекати чудових новин до кінця цього тижня — гороскоп
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Часом здається, що дні минають у рутині, коли нічого особливого не відбувається. Але зірки мають на нас свої плани, і саме зараз вони готують дещо дуже приємне одному представнику зодіакального кола. Астрологи уважно вивчили розташування планет і вже знають, що один знак Зодіаку отримає надзвичайно хорошу новину до кінця цього тижня. Це може бути лист, дзвінок, несподівана зустріч або довгоочікуване повідомлення — головне, що ця звістка здатна змінити хід подій у житті.

Кому зі знаків Зодіаку готуватись до особливих новин до кінця цього квітневого тижня, читайте у нашому точному астрологічному прогнозі.

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Саме представникам цього знаку Зодіаку зірки приготували приємний сюрприз. Чекайте на приємну звістку, яка принесе радість і натхнення, — вона може стосуватися роботи, фінансів, особистих стосунків або творчих проєктів. Можливо, це буде відповідь, яку ви ніяк не могли знайти. А може — пропозиція, що відкриє нові горизонти. 

 

Якому знаку Зодіаку чекати чудових новин до кінця цього тижня — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Астрологи підказують, зараз час довіритись інтуїції, відповідати на дзвінки з незнайомих номерів і перевіряти електронну пошту трохи частіше. Навіть простий лист чи повідомлення можуть змінити настрій і, можливо, майбутнє.

Особливо вдалими для Риб стануть вихідні. Саме в суботу чи неділю є велика ймовірність отримати те саме повідомлення, після якого захочеться посміхатися без причини. Астрологи радять ловити момент, вірити у себе і не проґавити свій шанс. Цей тиждень — ваш!

Раніше ми розповідали, кому зі знаків Зодіаку зроблять цікаву пропозицію до кінця квітня.

Нагадаємо, також ми писали, які знаки Зодіаку в кінці квітня постануть перед складним вибором

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