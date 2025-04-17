Какому знаку Зодиака ждать отличных новостей до конца этой недели — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Порой кажется, что дни проходят в рутине, когда ничего особенного не происходит. Но звезды имеют на нас свои планы, и именно сейчас они готовят кое-что очень приятное одному представителю зодиакального круга. Астрологи внимательно изучили расположение планет и уже знают, что один знак Зодиака получит чрезвычайно хорошую новость до конца этой недели. Это может быть письмо, звонок, неожиданная встреча или долгожданное сообщение — главное, что это известие способно изменить ход событий в жизни.

Кому из знаков Зодиака готовиться к особым новостям до конца этой апрельской недели, читайте в нашем точном астрологическом прогнозе.

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Приготовиться к хорошим новостям следует Рыбам

Именно представителям этого знака Зодиака звезды приготовили приятный сюрприз. Ждите приятного известия, которое принесет радость и вдохновение, — оно может касаться работы, финансов, личных отношений или творческих проектов. Возможно, это будет ответ, который вы никак не могли найти. А может — предложение, которое откроет новые горизонты.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Астрологи подсказывают, сейчас время довериться интуиции, отвечать на звонки с незнакомых номеров и проверять электронную почту немного чаще. Даже простое письмо или сообщение могут изменить настроение и, возможно, будущее.

Особенно удачными для Рыб станут выходные. Именно в субботу или воскресенье есть большая вероятность получить то самое сообщение, после которого захочется улыбаться без причины. Астрологи советуют ловить момент, верить в себя и не упустить свой шанс. Эта неделя — ваша!

Ранее мы рассказывали, кому из знаков Зодиака сделают интересное предложение до конца апреля.

Напомним, также мы писали, какие знаки Зодиака в конце апреля окажутся перед сложным выбором.