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Правила этикета для всех – простые привычки культурного человека

22 апреля 2025 14:05
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Правила этикета на каждый день — проверьте, делаете ли вы это
Девушки приветливо улыбаются. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Правила этикета — это не только о воспитанности. Такое ваше отношение показывает человеку, что вы проявляете к нему уважение. Выполнение простых правил поможет вам оставить о себе хорошее впечатление, а люди будут стремиться продолжить с вами общение.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Не забывайте здороваться

Это правило следует выполнять ежедневно — здоровайтесь с соседями, коллегами, продавцами в магазине. Также важно соблюдать это правило в переписке. Каждый раз здоровайтесь, когда отправляете электронное письмо или сообщение.

Не опаздывайте

Пунктуальность — это, в первую очередь, об уважении к человеку. Цените время других и не опаздывайте на запланированные встречи больше, чем на 15 минут. Лучше прийти немного раньше и подождать собеседника, чем испытывать терпение человека. Также это касается планирования встреч. Делайте это заранее, чтобы человеку было комфортно подобрать нужное время.

Правила етикету, які має робити кожен з нас
Девушка смотрит на часы. Фото: Pexels

Не спамьте звонками и сообщениями

Всегда помните о цифровой гигиене. Не стоит звонить человеку по несколько раз, если он не взял трубку. Кроме того, во время живого общения не отвлекайтесь на телефон, а уделите внимание собеседнику. Не стоит также звонить в неудобное время. Ваш телефон также должен быть на беззвучном режиме, когда этого требуют обстоятельства.

Следите за своим внешним видом

Речь идет не о дорогой или брендовой одежде. Стоит просто следить за чистотой своих вещей и быть опрятным. Правило о том, что людей встречают по одежке, действительно работает. Стоит понимать, что ваш внешний вид может влиять на успех разговора в целом.

Правила етикету, які має робити кожен з нас
Опрятно одетые мужчина и женщина. Фото: Pexels

Подумайте перед тем, как сказать

Стоит хорошо обдумывать, что и когда говорить. Обращайте на это особое внимание. Иногда стоит несколько раз подумать и ничего не сказать. Иногда же стоит похвалить человека и сказать ему приятный комплимент. Также не забывайте говорить "извините", "спасибо", "пожалуйста".

Напомним, ранее мы писали о том, что не все женщины любят комплименты. Стоит понимать, когда лучше этого не говорить.

Также мы рассказывали о восьми привычках, которые стоит делать каждому. Они изменят вашу жизнь и сделают ее счастливее.

правила психология советы интересные факты отношения
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15:08 Заместителю Кличко избрали меру пресечения

15:04 Армия+ в ВСУ — более 200 тысяч рапортов уже обработано

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:00 В Харькове открыли еще одну подземную школу — фоторепортаж

14:56 Кардинал из Тернополя присоединится к избранию Папы Римского

14:55 Прошлой ночью РФ спасала свои корабли от дронов — Плетенчук

14:40 Бесплатный проезд в маршрутках — у кого будут льготы в мае

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