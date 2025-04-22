Правила этикета на каждый день — проверьте, делаете ли вы это

Девушки приветливо улыбаются. Фото: Freepik

Правила этикета — это не только о воспитанности. Такое ваше отношение показывает человеку, что вы проявляете к нему уважение. Выполнение простых правил поможет вам оставить о себе хорошее впечатление, а люди будут стремиться продолжить с вами общение.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Не забывайте здороваться

Это правило следует выполнять ежедневно — здоровайтесь с соседями, коллегами, продавцами в магазине. Также важно соблюдать это правило в переписке. Каждый раз здоровайтесь, когда отправляете электронное письмо или сообщение.

Не опаздывайте

Пунктуальность — это, в первую очередь, об уважении к человеку. Цените время других и не опаздывайте на запланированные встречи больше, чем на 15 минут. Лучше прийти немного раньше и подождать собеседника, чем испытывать терпение человека. Также это касается планирования встреч. Делайте это заранее, чтобы человеку было комфортно подобрать нужное время.

Девушка смотрит на часы. Фото: Pexels

Не спамьте звонками и сообщениями

Всегда помните о цифровой гигиене. Не стоит звонить человеку по несколько раз, если он не взял трубку. Кроме того, во время живого общения не отвлекайтесь на телефон, а уделите внимание собеседнику. Не стоит также звонить в неудобное время. Ваш телефон также должен быть на беззвучном режиме, когда этого требуют обстоятельства.

Следите за своим внешним видом

Речь идет не о дорогой или брендовой одежде. Стоит просто следить за чистотой своих вещей и быть опрятным. Правило о том, что людей встречают по одежке, действительно работает. Стоит понимать, что ваш внешний вид может влиять на успех разговора в целом.

Опрятно одетые мужчина и женщина. Фото: Pexels

Подумайте перед тем, как сказать

Стоит хорошо обдумывать, что и когда говорить. Обращайте на это особое внимание. Иногда стоит несколько раз подумать и ничего не сказать. Иногда же стоит похвалить человека и сказать ему приятный комплимент. Также не забывайте говорить "извините", "спасибо", "пожалуйста".

Напомним, ранее мы писали о том, что не все женщины любят комплименты. Стоит понимать, когда лучше этого не говорить.

Также мы рассказывали о восьми привычках, которые стоит делать каждому. Они изменят вашу жизнь и сделают ее счастливее.