Правила етикету на кожен день — перевірте, чи ви це робите

Дівчата привітно посміхаються. Фото: Freepik

Правила етикету — це не тільки про вихованість. Таке ваше ставлення показує людині, що ви виявляєте до неї повагу. Виконання простих правил допоможе вам залити по собі гарне враження, а люди будуть прагнути продовжити з вами спілкування.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Не забувайте вітатись

Це правило варто виконувати щоденно — вітайтесь з сусідами, колегами, продавцями в магазині. Також важливо дотримуватись цього правила у листуванні. Щоразу вітайтесь, коли відправляєте електронного листа чи повідомлення.

Не запізнюйтесь

Пунктуальність — це, в першу чергу, про повагу до людини. Цінуйте час інших та не запізнюйтеся на заплановані зустрічі більше, ніж на 15 хвилин. Краще прийти трохи раніше та зачекати співрозмовника, аніж випробовувати терпіння людини. Також це стосується планування зустрічей. Робіть це заздалегідь, аби людині було комфортно підібрати потрібний час.

Дівчина дивиться на годинник. Фото: Pexels

Не спамте дзвінками й повідомленнями

Завжди пам'ятайте про цифрову гігієну. Не варто телефонувати людині по кілька разів, якщо вона не взяла слухавку. Крім того, під час живого спілкування не відволікайтеся на телефон, а приділіть увагу співрозмовнику. Не варто також дзвонити у незручний час. Ваш телефон також має бути на беззвучному режимі, коли цього вимагають обставини.

Стежте за своїм зовнішнім виглядом

Йдеться не про дорогий чи брендовий одяг. Варто просто стежити за чистотою своїх речей та бути охайним. Правило про те, що людей зустрічають по одежі, дійсно працює. Варто розуміти, що ваш зовнішній вигляд може впливати на успіх розмови в цілому.

Охайно одягнені чоловік та жінка. Фото: Pexels

Подумайте перед тим, як сказати

Варто добре обдумувати, що та коли говорити. Звертайте на це особливу увагу. Іноді варто кілька разів подумати та нічого не сказати. Іноді ж варто похвалити людину та сказати їй приємний комплімент. Також не забувайте говорити "вибачте", "дякую", "будь ласка".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не всі жінки люблять компліменти. Варто розуміти, коли краще цього не говорити.

Також ми розповідали про вісім звичок, які варто робити кожному. Вони змінять ваше життя та зроблять його щасливішим.