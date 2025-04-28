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Признаки того, что мужчина несчастлив в отношениях — конец близко

28 апреля 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Как понять, что мужчина несчастен в отношениях — не потеряйте его
Напряженные отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Мужчины могут продолжать отношения, в которых на самом деле уже не видят смысла. В таком союзе они не чувствуют себя счастливыми, но сохраняют отношения в основном по привычке.

Новини.LIVE рассказывают о трех неочевидных признаках того, что отношения потеряли для мужчины смысл.

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Как понять, что мужчина несчастлив в отношениях

Есть три признака, которые указывают на крах в отношениях. Первым звоночком для женщины должна стать сконцентрированность мужчины на телефоне. Когда вы остаетесь наедине, а ваш партнер предпочитает гаджет, а не общение с вами, стоит обратить на это внимание. Такое поведение может свидетельствовать о том, что мужчине стало не интересно проводить время со второй половинкой.

Як зрозуміти, що чоловік нещасливий у стосунках
Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Еще один признак, который может говорить о том, что мужчина несчастлив в отношениях, когда он придирается к словам или поступкам женщины. Если вам кажется, что ваша вторая половинка постоянно ищет повод для конфликта и провоцирует ссоры, это может быть важным сигналом. Обычно после таких скандалов мужчина оправдывается усталостью или плохим настроением, а затем ситуация снова повторяется.

Третьим и, пожалуй, самым важным признаком является отсутствие откровенных разговоров. Если мужчина не желает обсуждать и решать проблемы, возникшие в паре, это значит только то, что он не желает наладить отношения. Обычно, в таких случаях партнер оправдывается занятостью, усталостью или просто говорит о том, что "все нормально". Этот момент является ключевым, ведь любую проблему в паре можно решить и единственное, что для этого нужно — откровенно говорить.

Напомним, ранее мы писали о том, как распознать абьюзера еще в начале отношений. Есть вещи, на которые стоит обратить особое внимание.

Также мы рассказывали о том, какие факторы вызывают разрушение отношений. Если их заметить вовремя, можно попробовать всё исправить.

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