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Ознаки того, що чоловік нещасливий у стосунках — кінець близько

28 квітня 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Як зрозуміти, що чоловік нещасний у стосунках — не втратьте його
Напружені стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Деякі чоловіки можуть продовжувати стосунки, в яких насправді вже не бачать сенсу. В такому союзі вони не відчувають себе щасливими, але зберігають відносини здебільшого через звичку.

Новини.LIVE розповідають про три неочевидні ознаки того, що відносини втратили для чоловіка сенс.

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Як зрозуміти, що чоловік нещасливий у стосунках

Є три ознаки, які вказують на крах у відносинах. Першим дзвіночком для жінки має стати сконцентрованість чоловіка на телефоні. Коли ви залишаєтесь наодинці, а ваш партнер віддає перевагу гаджету, а не спілкуванню з вами, варто звернути на це увагу. Така поведінка може свідчити про те, що чоловікові стало не цікаво проводити час з другою половинкою.

Як зрозуміти, що чоловік нещасливий у стосунках
Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Ще одна ознака, яка може говорити про те, що чоловік нещасливий у стосунках, коли він чіпляється до слів чи вчинків дружини. Якщо вам здається, що ваша друга половинка постійно шукає привід для конфлікту та провокує сварки, це може бути важливим сигналом. Зазвичай після таких скандалів чоловік виправдовується втомою чи поганим настроєм, а згодом ситуація знову повторюється.

Третьою й, мабуть, найважливішою ознакою є відсутність відвертих розмов. Якщо чоловік не бажає обговорювати та розв'язувати проблеми, що виникли у парі, це значить тільки те, що він не бажає налагодити стосунки. Зазвичай, у таких випадках партнер виправдовується зайнятістю, втомою чи просто говорить про те, що "все нормально". Цей момент є ключовим, адже будь-яку проблему в парі можна вирішити і єдине, що для цього потрібно — відверто говорити. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розпізнати аб'юзера ще на початку стосунків. Є речі, на які варто звернути особливу увагу.

Також ми розповідали про те, які чинники спричиняють руйнування відносин. Якщо їх помітити вчасно, можна спробувати все виправити.

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