Как узнать будущее с помощью ИИ — запрос, который действительно работает

Девушка держит телефон в руках. Фото: Freepik

Не гадать на кофейной гуще, а узнать о будущем через психоанализ — искусственный интеллект может рассказать, какой будет ваша жизнь через пять лет. Для этого стоит только знать, как правильно об этом спросить.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как спросить ChatGPT о будущем

Искусственный интеллект многие уже используют в качестве личного помощника или коуча. Однако, вряд ли он пока может стать соперником специалистам. Как-никак, а ChatGPT — это лишь программа, которая работает по определенным алгоритмам и его самый большой минус заключается в невозможности чувствовать тонкости души человека. Несмотря на это, он действительно может указать на ваше будущее.

ChatGPT — это не гадалка, которая сделает расклад таро. Он будет работать по-другому. ИИ проанализирует ваше психологическое состояние, стремления и возможности. Именно благодаря этому он и определит возможный сценарий вашей жизни на ближайшие пять лет.

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Freepik

Вот запрос, который стоит отправить в ChatGPT, чтобы понять, чего ожидать дальше:

Привет! Представь, что ты аналитик с 30-летним опытом, который прогнозирует будущее человека, опираясь на психологию, транзакционный анализ, сценарии развития личности, социальные изменения и внутренние установки.

Я хочу узнать, какой может быть моя жизнь через 5 лет:

где я буду жить;

чем я буду заниматься;

какой будет мой уровень дохода;

какая я буду внутренне;

что поможет мне туда прийти.

Мои данные:

мой возраст сейчас: (укажите ваш возраст);

страна проживания: (ваша страна);

мое нынешнее состояние (кратко): (эмоциональное, профессиональное, финансовое состояние);

что меня интересует/к чему я стремлюсь (направления развития);

что меня сдерживает или вызывает сомнения.

Не стоит расценивать ответ ИИ как единственный возможный вариант развития событий. Помните, что ваша жизнь зависит от ежедневных решений, стремлений и задач. Они могут изменить будущее в один момент.

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