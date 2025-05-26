Як дізнатись майбутнє за допомогою ШІ — запит, що дійсно працює

Дівчина тримає телефон в руках. Фото: Freepik

Не гадати на кавовій гущі, а дізнатись про майбутнє через психоаналіз — штучний інтелект може розповісти, яким буде ваше життя через п'ять років. Для цього варто тільки знати, як правильно про це запитати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як запитати ChatGPT про майбутнє

Штучний інтелект багато хто вже використовує як особистого помічника чи коуча. Однак, навряд чи він поки що може стати суперником фахівцям. Як-не-як, а ChatGPT — це лише програма, яка працює за певними алгоритмами і його найбільший мінус полягає у неможливості відчувати тонкощі душі людини. Попри це, він дійсно може вказати на ваше майбутнє.

ChatGPT — це не ворожка, яка зробить розклад таро. Він працюватиме по-іншому. ШІ проаналізує ваш психологічний стан, прагнення та можливості. Саме завдяки цьому він й визначить можливий сценарій вашого життя на найближчі п'ять років.

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Freepik

Ось запит, який варто надіслати в ChatGPT, аби зрозуміти, на що очікувати далі:

Привіт! Уяви, що ти аналітик з 30-річним досвідом, який прогнозує майбутнє людини, спираючись на психологію, транзакційний аналіз, сценарії розвитку особистості, соціальні зміни та внутрішні установки.

Я хочу дізнатися, яким може бути моє життя через 5 років:

де я буду жити;

чим я буду займатись;

який буде мій рівень доходу;

яка я буду внутрішньо;

що допоможе мені туди прийти.

Мої дані:

мій вік зараз: (вкажіть ваш вік);

країна проживання: (ваша країна);

мій теперішній стан (коротко): (емоційний, професійний, фінансовий стан);

що мене цікавить/до чого я прагну (напрямки розвитку);

що мене стримує або викликає сумніви.

Не варто розцінювати відповідь ШІ як єдиний можливий варіант розвитку подій. Пам'ятайте, що ваше життя залежить від щоденних рішень, прагнень та завдань. Вони можуть змінити майбутнє в один момент.

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