Как осуществить свою мечту — абсурдный, но практичный метод

Девушка улыбается. Фото: Freepik

Осуществить мечты можно с помощью нового простого метода. Он несколько абсурдный, но действительно работает. Обязательно попробуйте его, если хотите воплотить свои желания в реальность.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Метод, который поможет осуществить мечты

Технику, которая поможет воплотить желания в реальность, называют "симорон". Она заключается в том, что абсурдные, на первый взгляд, действия снимают напряжение и при этом помогают настроить собственное мышление на позитивную волну.

Чтобы попробовать эту технику, стоит в определенной степени материализовать собственные желания. Например, если вы хотите сесть на диету, напишите на бумаге слово "диета" и сядьте на нее. Или же если вы хотите выйти замуж, стоит повесить на дверь табличку со словом "замуж" и выйти через нее. Чтобы начать новую жизнь, попробуйте прыгнуть в другую реальность. Встаньте на диван, закройте глаза и представьте, что сейчас будет прыжок в новую и лучшую жизнь. Прыгните с закрытыми глазами.

Мечтательная девушка. Фото: Freepik

На первый взгляд, такая методика кажется очень странной. Однако на практике это действительно работает. Мозг человека воспринимает такое упражнение как реальный успех и движется в этом направлении и в дальнейшем. В таком случае мысли действительно материализуются и становятся реальностью.

Такой необычный ритуал позволяет сфокусироваться на собственной цели и снять тревогу. Совершая что-то абсурдное, ваш мозг ломает привычные стереотипы. Часто именно они мешают нам перейти на новый уровень жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, почему многие люди перестали мечтать. Ученые дали этому логическое объяснение.

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