Як здійснити свою мрію — абсурдний, але практичний метод

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Здійснити мрії можна за допомогою нового простого методу. Він дещо абсурдний, але дійсно працює. Обов'язково спробуйте його, якщо хочете втілити свої бажання в реальність.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Метод, що допоможе здійснити мрії

Техніку, яка допоможе втілити бажання в реальність, називають "сіморон". Вона полягає в тому, що абсурдні, на перший погляд, дії знімають напругу та при цьому допомагають налаштувати власне мислення на позитивну хвилю.

Аби спробувати цю техніку, варто певною мірою матеріалізувати власні бажання. Наприклад, якщо ви хочете сісти на дієту, напишіть на папері слово "дієта" та сядьте на неї. Або ж якщо ви прагнете вийти заміж, варто вчепити на двері табличку із словом "заміж" та вийти через них. Аби почати нове життя, спробуйте стрибнути в іншу реальність. Встаньте на диван, закрийте очі і уявіть, що зараз буде стрибок у нове і краще життя. Стрибніть з закритими очима.

Замріяна дівчина. Фото: Freepik

На перший погляд, така методика здається дуже дивною. Однак на практиці це дійсно працює. Мозок людини сприймає таку вправу як реальний успіх та рухається в цьому напрямку й надалі. В такому випадку думки дійсно матеріалізуються та стають реальністю.

Такий незвичний ритуал дозволяє сфокусуватися на власній цілі та зняти тривогу. Здійснюючи щось абсурдне, ваш мозок ламає звичні стереотипи. Часто саме вони заважають нам перейти на новий рівень життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому багато людей перестали мріяти. Вчені дали цьому логічне пояснення.

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