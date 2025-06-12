Які речі часто роблять щасливі жінки — це наповнює їх енергією

Жінка сміється. Фото: Pexels

По-справжньому щасливі жінки живуть в гармонії з собою та піклуються про себе. Вони завжди працюють над тим, аби підтримувати власну енергію й творчий потенціал. Кілька простих речей допомагають в цьому.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Речі, які для себе роблять щасливі жінки

Масаж та догляд за собою

Жіноче тіло потребує дотиків. В іншому випадку енергія застоюється. Масаж чи інші процедури для тіла — саме те, що треба.

Прогулянки

Зв'язок із природою дуже важливий. Жінці важливо багато гуляти, аби наповнювати себе та заспокоюватись. Спробуйте робити це наодинці та в місці, де майже нікого немає.

Дівчина в парку. Фото: Freepik

Уроки вокалу

Спів очищає горлову чакру. Це дійсно допомагає звільнити образи чи накопичені негативні емоції. Після уроків вокалу жінці вже не хочеться кричати на чоловіка.

Відвідування психолога

Спеціаліст допоможе вам поглянути на ситуацію інакше, зрозуміти її та пізнати себе. Не тримайте переживання у собі. Дозвольте прожити це та звільнитись від негативу.

Дівчина у психолога. Фото: Pexels

Розхламлення

Старі речі, сміття і мотлох послаблюють жіночу енергію. Якщо в житті настав складний період — час розбирати завали. Це дійсно допоможе розкласти по полицях не тільки речі, а й власні думки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички має розкішна жінка. Вони додають впевненості в собі.

Також ми розповідали про те, як жінці прожити старість щасливо. Це повинна знати кожна.