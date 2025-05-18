Ми більше не можемо мріяти — чому так сталося та як це виправити

Замріяна дівчина. Фото: Freepik

Люди більше не отримують задоволення від мрій та розучились робити це. Ба більше, зараз мало хто знає, як правильно це робити. Мрії стали складним завданням, яке потрібно навчитись виконувати. Повернути цю здатність складно, але можна.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Emotion.

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Чому люди перестали мріяти

Учені з Університету Флориди разом із колегами з Гарварду та Університету Вірджинії вирішили провести експеримент. Вони запропонували учасникам сісти в тихій кімнаті та помріяти про щось приємне. З цим в людей почались складнощі.

Частина учасників не змогли навіть вигадати те, про що б їм хотілось помріяти. Ще частина людей не могла сконцентруватись. Були й ті, хто не витримував тиші та просив змінити завдання.

Дівчина дивиться у вікно. Фото: Freepik

Як пояснили психологи, проблема полягає в тому, що люди не вміють мріяти. Зараз є багато факторів, які стимулюють нас — соцмережі, серіали, чати. Через це багато людей втрачають уміння уявляти щось абстрактне.

Як навчитись мріяти

Вчені переконані, що мріяти можна навчитись. Це ніби м'яз, який варто тренувати. Ось що вони радять:

виділіть хоча б 5-10 хвилин в день суто для фантазій;

мінімізуйте відволікаючі чинники — гаджети, шум, розмови;

ставте собі різні запитання, наприклад, яким би був ідеальний день;

не чекайте, що результат буде миттєво, старайтесь робити цю вправу щодня.

Дівчина пише в зошиті. Фото: Freepik

Мрії не тільки здатні прикрасити буденність. Вони покращують настрій та знижують рівень стресу. Крім того, це стимулює креативність.

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