Мы больше не можем мечтать — почему так произошло и как это исправить

Мы перестали мечтать — ученые объяснили, почему это произошло
Люди больше не получают удовольствие от того, что мечтают и разучились делать это. Более того, сейчас мало кто знает, как правильно это делать. Мечты стали сложной задачей, которую нужно научиться выполнять. Вернуть эту способность сложно, но можно.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Emotion.
Почему люди перестали мечтать
Ученые из Университета Флориды вместе с коллегами из Гарварда и Университета Вирджинии решили провести эксперимент. Они предложили участникам сесть в тихой комнате и помечтать о чем-то приятном. С этим у людей начались сложности.
Часть участников не смогли даже придумать то, о чем бы им хотелось помечтать. Еще часть людей не могла сконцентрироваться. Были и те, кто не выдерживал тишины и просил изменить задание.
Как объяснили психологи, проблема заключается в том, что люди не умеют мечтать. Сейчас есть много факторов, которые стимулируют нас — соцсети, сериалы, чаты. Из-за этого многие люди теряют умение представлять что-то абстрактное.
Как научиться мечтать
Ученые убеждены, что мечтать можно научиться. Это как мышца, которую стоит тренировать. Вот что они советуют:
- выделите хотя бы 5-10 минут в день сугубо для фантазий;
- минимизируйте отвлекающие факторы — гаджеты, шум, разговоры;
- задавайте себе разные вопросы, например, каким бы был идеальный день;
- не ждите, что результат будет мгновенно, старайтесь делать это упражнение ежедневно.
Мечты не только способны украсить обыденность. Они улучшают настроение и снижают уровень стресса. Кроме того, это стимулирует креативность.
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