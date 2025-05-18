Мы больше не можем мечтать — почему так произошло и как это исправить

Мечтательная девушка. Фото: Freepik

Люди больше не получают удовольствие от того, что мечтают и разучились делать это. Более того, сейчас мало кто знает, как правильно это делать. Мечты стали сложной задачей, которую нужно научиться выполнять. Вернуть эту способность сложно, но можно.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Emotion.

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Почему люди перестали мечтать

Ученые из Университета Флориды вместе с коллегами из Гарварда и Университета Вирджинии решили провести эксперимент. Они предложили участникам сесть в тихой комнате и помечтать о чем-то приятном. С этим у людей начались сложности.

Часть участников не смогли даже придумать то, о чем бы им хотелось помечтать. Еще часть людей не могла сконцентрироваться. Были и те, кто не выдерживал тишины и просил изменить задание.

Девушка смотрит в окно. Фото: Freepik

Как объяснили психологи, проблема заключается в том, что люди не умеют мечтать. Сейчас есть много факторов, которые стимулируют нас — соцсети, сериалы, чаты. Из-за этого многие люди теряют умение представлять что-то абстрактное.

Как научиться мечтать

Ученые убеждены, что мечтать можно научиться. Это как мышца, которую стоит тренировать. Вот что они советуют:

выделите хотя бы 5-10 минут в день сугубо для фантазий;

минимизируйте отвлекающие факторы — гаджеты, шум, разговоры;

задавайте себе разные вопросы, например, каким бы был идеальный день;

не ждите, что результат будет мгновенно, старайтесь делать это упражнение ежедневно.

Девушка пишет в тетради. Фото: Freepik

Мечты не только способны украсить обыденность. Они улучшают настроение и снижают уровень стресса. Кроме того, это стимулирует креативность.

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