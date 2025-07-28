Как распознать в себе эмпата — проверьте, есть ли у вас эти признаки

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Эмпатию воспринимают по-разному. Кто-то расценивает способность глубже понимать чувства и эмоции людей как дар, а кто-то считает это едва ли не наказанием. Эмпату действительно бывает сложнее других из-за водоворота ощущений внутри и понять, что вы именно такой человек, несложно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Признаки эмпатического человека

Имеют высокую степень восприятия эмоций

Эмпаты чувствуют чужие боли и радости так, будто это их собственные эмоции. Они не могут пройти мимо человека, который расстроен или плачет. Такие личности всегда предлагают помощь другим.

Понимают людей на уровне интуиции

Эмпаты замечают и чувствуют то, на что другие не обращают внимание. Поэтому они распознают чувства людей интуитивно. Они только по тембру голоса могут понять, что что-то не так.

Грустная девушка. Фото: Freepik

Умеют слушать и поддерживать

Эмпатичные люди умеют слышать других. Они всегда выслушают и поймут, поддержат и дадут ценный совет.

Распознают токсичных людей

Едва ли не главная способность эмпатов — уметь распознавать негативных людей с первого взгляда. Они чувствуют собеседника и могут мгновенно вычислить неискренность и подлость человека.

Общение их истощает

Даже короткие или позитивные разговоры могут истощать эмпатов. Они чувствуют себя как выжатый лимон после общения с людьми, ведь воспринимают всё близко к сердцу.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое эмоциональный интеллект и почему он важнее IQ.

Также мы рассказывали о том, как стать счастливым человеком — хватит пять минут в день.