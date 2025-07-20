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Головна Психологія Формулу щастя розкрито — потрібно лише 5 хвилин на день

Формулу щастя розкрито — потрібно лише 5 хвилин на день

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 06:55
Формула щастя існує — як змінити життя вже сьогодні, і за 5 хвилин
Дівчина посміхається. Фото: Pexels
Ключові моменти Найпростіший секрет щастя розкрито

Бути щасливим може кожен, але не всі знають, як це зробити. Вчені розкрили простий секрет, який допоможе усім. Варто виділити лише 5 хвилин на день.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Найпростіший секрет щастя розкрито

Каліфорнійські вчені вивчили поведінку майже 18 тисяч людей, аби з'ясувати, що може зробити їх щасливішими. Протягом тижня учасники виконували 5-хвилинні "вчинки радості". І це дійсно змінило все.

Секрет щастя полягає в тому, щоб лише 5 хвилин на день виділяти на маленькі вчинки, що будуть приносити радість. Вони будуть викликати позитивні емоції та допоможуть позбутися стресу, зміцнити здоров'я й покращити якість сну.

Найпростіший секрет щастя розкрито
Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Йдеться про абсолютно прості речі. Наприклад, милування квітами під час прогулянки чи насолода кавою на одинці. Допоможіть бабусі піднести важкий пакет або ж насолодіться заходом сонця. Зробіть те, що змусить вас посміхнутись.

Щоденна маленька доза радості може дійсно допомогти багатьом. Вона подарує щастя та енергію. Наповнить вас позитивними емоціями й допоможе впоратись з депресією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фінські звички допоможуть почуватись щасливіше.

Також ми розповідали про те, які звички допоможуть вам стати кращою версією себе.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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