Формула щастя існує — як змінити життя вже сьогодні, і за 5 хвилин

Формулу щастя розкрито — потрібно лише 5 хвилин на день
Бути щасливим може кожен, але не всі знають, як це зробити. Вчені розкрили простий секрет, який допоможе усім. Варто виділити лише 5 хвилин на день.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Найпростіший секрет щастя розкрито
Каліфорнійські вчені вивчили поведінку майже 18 тисяч людей, аби з'ясувати, що може зробити їх щасливішими. Протягом тижня учасники виконували 5-хвилинні "вчинки радості". І це дійсно змінило все.
Секрет щастя полягає в тому, щоб лише 5 хвилин на день виділяти на маленькі вчинки, що будуть приносити радість. Вони будуть викликати позитивні емоції та допоможуть позбутися стресу, зміцнити здоров'я й покращити якість сну.
Йдеться про абсолютно прості речі. Наприклад, милування квітами під час прогулянки чи насолода кавою на одинці. Допоможіть бабусі піднести важкий пакет або ж насолодіться заходом сонця. Зробіть те, що змусить вас посміхнутись.
Щоденна маленька доза радості може дійсно допомогти багатьом. Вона подарує щастя та енергію. Наповнить вас позитивними емоціями й допоможе впоратись з депресією.
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