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Главная Психология Формула счастья раскрыта — нужно всего 5 минут в день

Формула счастья раскрыта — нужно всего 5 минут в день

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 06:55
Формула счастья существует — как изменить жизнь уже сегодня, и за 5 минут
Девушка улыбается. Фото: Pexels
Ключевые моменты Самый простой секрет счастья раскрыт

Быть счастливым может каждый, но не все знают, как это сделать. Ученые раскрыли простой секрет, который поможет всем. Стоит выделить всего 5 минут в день.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Самый простой секрет счастья раскрыт

Калифорнийские ученые изучили поведение почти 18 тысяч человек, чтобы выяснить, что может сделать их счастливее. В течение недели участники выполняли 5-минутные "поступки радости". И это действительно изменило все.

Секрет счастья заключается в том, чтобы всего 5 минут в день выделять на маленькие поступки, которые будут приносить радость. Они будут вызывать положительные эмоции и помогут избавиться от стресса, укрепить здоровье и улучшить качество сна.

Найпростіший секрет щастя розкрито
Девушка улыбается. Фото: Pexels

Речь идет об абсолютно простых вещах. Например, любование цветами во время прогулки или наслаждение кофе наедине. Помогите бабушке поднести тяжелый пакет или насладитесь закатом. Сделайте то, что заставит вас улыбнуться.

Ежедневная маленькая доза радости может действительно помочь многим. Она подарит счастье и энергию. Наполнит вас положительными эмоциями и поможет справиться с депрессией.

Напомним, ранее мы писали о том, какие финские привычки помогут чувствовать себя счастливее.

Также мы рассказывали о том, какие привычки помогут вам стать лучшей версией себя.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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