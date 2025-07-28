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Головна Психологія Неочевидні ознаки справжнього емпата — чи є вони у вас

Неочевидні ознаки справжнього емпата — чи є вони у вас

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 17:50
Як розпізнати в собі емпата — перевірте, чи є у вас ці ознаки
Засмучена дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Ознаки емпатичної людини

Емпатію сприймають по-різному. Хтось розцінює здатність глибше розуміти почуття та емоції людей як дар, а хтось вважає це ледь не покаранням. Емпату дійсно буває складніше за інших через вир відчуттів всередині й зрозуміти, що ви саме така людина, нескладно.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ознаки емпатичної людини

Мають високий ступінь сприйняття емоцій

Емпати відчувають чужі болі та радості так, ніби це їхні власні емоції. Вони не можуть пройти повз людини, яка засмучена чи плаче. Такі особистості завжди пропонують допомогу іншим.

Розуміють людей на рівні інтуїції

Емпати помічають та відчувають те, на що інші не звертають увагу. Через це вони розпізнають почуття людей інтуїтивно. Вони лише по тембру голосу можуть зрозуміти, що щось не так.

Ознаки емпатичної людини
Сумна дівчина. Фото: Freepik

Вміють слухати й підтримувати

Емпатичні люди вміють чути інших. Вони завжди вислухають та зрозуміють, підтримають й дадуть цінну пораду.

Розпізнають токсичних людей

Чи не головна здібність емпатів — вміти розпізнавати негативних людей з першого погляду. Вони відчувають співрозмовника та можуть миттєво вирахувати нещирість й підлість людини.

Спілкування їх виснажує

Навіть короткі чи позитивні розмови можуть виснажувати емпатів. Вони почуваються як вичавлений лимон після спілкування з людьми, адже сприймають все близько до серця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке емоційний інтелект й чому він важливіший за IQ.

Також ми розповідали про те, як стати щасливою людиною — вистачить п'ять хвилин на день.

психологія емоції психологічний стан емпатія ознаки
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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