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Главная Психология Опасная ловушка для психики — чем вреден пипл-плизинг

Опасная ловушка для психики — чем вреден пипл-плизинг

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Дата публикации 23 июня 2025 06:33
Пипл-плизинг — что это такое и чем он опасен для вашей психики
Грустная девушка. Фото: Freepik
Ключові моменти Как может навредить пипл-плизинг

Некоторые люди кажутся вежливыми и бесконфликтными. Они всегда готовы пойти навстречу и не откажут в помощи. На самом деле такое явление называется пипл-плизинг и многие даже не догадываются, насколько это вредно для психики.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как может навредить пипл-плизинг

Пипл-плизинг — это когда человек пытается всегда быть удобным. Он говорит "да", чтобы не обидеть других, даже когда хочется отказать. Такое стремление угодить людям может полностью разрушить вашу жизнь.

В реальности пипл-плизинг проявляется в том, что человек работает сверхурочно, потому что не может отказать начальнику. Или же говорит то, что хотят услышать, даже если он не согласен с таким мнением. На первый взгляд, кажется, что в этом нет ничего страшного, но такая привычка приводит к тому, что вас начинают использовать.

Чим шкідливий піпл-плазінг
Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Люди быстро привыкают к тому, что вы "удобны". Вас рассматривают как стопроцентный вариант помощи, даже не спросив об этом. Из-за страха отказать, вы конечно будете злиться. И негатив будет распространяться на людей, на себя и на жизнь в целом.

Такое неуважение к собственным потребностям постепенно начнет снижать самооценку человека. Важно понять, что подстроиться под других — то же самое, что отказаться от себя и своих желаний. Научитесь говорить "нет". Это не эгоизм, а забота о себе и своей жизни. Это здоровая потребность вашей психики, которую нельзя игнорировать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие упражнения повысят вашу самооценку. Это действительно действенный метод изменить жизнь.

Также мы рассказывали о том, хорошо ли иметь высокую самооценку. Мало кто говорит об этом правду.

психология советы интересные факты личность самопознание
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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