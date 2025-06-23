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Головна Психологія Небезпечна пастка для психіки — чим шкідливий піпл-плізинг

Небезпечна пастка для психіки — чим шкідливий піпл-плізинг

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Дата публікації: 23 червня 2025 06:33
Піпл-плізинг — що це таке та чим він небезпечний для вашої психіки
Сумна дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Як може нашкодити піпл-плізинг

Деякі люди здаються ввічливими та безконфліктними. Вони завжди готові піти назустріч та не відмовлять у допомозі. Насправді ж таке явище називається піпл-плізинг й багато хто навіть не здогадується, наскільки це шкідливо для психіки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як може нашкодити піпл-плізинг

Піпл-плізинг — це коли людина намагається завжди бути зручною. Вона говорить "так", аби не образити інших, навіть коли хочеться відмовити. Таке прагнення догодити оточенню може вщент зруйнувати ваше життя. 

В реальності піпл-плізинг проявляється в тому, що людина працює понаднормово, бо не може відмовити начальнику. Або ж говорить те, що хочуть почути, навіть якщо вона не згодна з такою думкою. На перший погляд, здається, що в цьому немає нічого страшного, але така звичка призводить до того, що вас починають використовувати.

Чим шкідливий піпл-плазінг
Засмучена жінка. Фото: Freepik

Люди швидко звикають до того, що ви "зручні". Вас розглядають як стовідсотковий варіант допомоги, навіть не спитавши про це. Через страх відмовити, ви звісно будете злитись. І негатив буде поширюватись на людей, на себе й на життя в цілому.

Така неповага до власних потреб поступово почне знижувати самооцінку людини. Важливо зрозуміти, що підлаштуватися під інших — це те ж саме, що відмовитись від себе та своїх бажань. Навчіться говорити "ні". Це не егоїзм, а турбота про себе та своє життя. Це здорова потреба вашої психіки, як не можна ігнорувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які вправи підвищать вашу самооцінку. Це дійсно дієвий метод змінити життя.

Також ми розповідали про те, чи добре мати високу самооцінку. Мало хто говорить про це правду.

психологія поради цікаві факти особистість самопізнання
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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