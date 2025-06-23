Піпл-плізинг — що це таке та чим він небезпечний для вашої психіки

Сумна дівчина. Фото: Freepik

Деякі люди здаються ввічливими та безконфліктними. Вони завжди готові піти назустріч та не відмовлять у допомозі. Насправді ж таке явище називається піпл-плізинг й багато хто навіть не здогадується, наскільки це шкідливо для психіки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як може нашкодити піпл-плізинг

Піпл-плізинг — це коли людина намагається завжди бути зручною. Вона говорить "так", аби не образити інших, навіть коли хочеться відмовити. Таке прагнення догодити оточенню може вщент зруйнувати ваше життя.

В реальності піпл-плізинг проявляється в тому, що людина працює понаднормово, бо не може відмовити начальнику. Або ж говорить те, що хочуть почути, навіть якщо вона не згодна з такою думкою. На перший погляд, здається, що в цьому немає нічого страшного, але така звичка призводить до того, що вас починають використовувати.

Засмучена жінка. Фото: Freepik

Люди швидко звикають до того, що ви "зручні". Вас розглядають як стовідсотковий варіант допомоги, навіть не спитавши про це. Через страх відмовити, ви звісно будете злитись. І негатив буде поширюватись на людей, на себе й на життя в цілому.

Така неповага до власних потреб поступово почне знижувати самооцінку людини. Важливо зрозуміти, що підлаштуватися під інших — це те ж саме, що відмовитись від себе та своїх бажань. Навчіться говорити "ні". Це не егоїзм, а турбота про себе та своє життя. Це здорова потреба вашої психіки, як не можна ігнорувати.

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