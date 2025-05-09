Неожиданные причины измены в счастливых парах — что говорят психологи

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Все привыкли думать, что измены происходят в отношениях, где и до того все было не гладко. Однако на практике, такой болезненный опыт может быть и в здоровых отношениях. Не всегда неверность происходит из-за эмоционального отстранения между партнерами.

Американский психолог Марк Треверс объяснил, почему так происходит.

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Чрезмерная эмоциональная близость с партнером

Некоторые люди могут бояться чрезмерной зависимости от партнера. Следовательно, чем ближе вы становитесь, тем больше это давит на такого партнера. В конце концов чрезмерная эмоциональная близость становится триггером.

"Парадоксально, но иногда мы изменяем, не потому, что чувствуем себя далекими от партнера, а потому, что слишком близки. Слишком тесная связь заставляет некоторых людей чувствовать себя уязвимыми или ограниченными", — объясняет психолог.

Парень и девушка. Фото: Pexels

Измена становится попыткой вернуть контроль и убежать от чрезмерной близости. Таким образом партнер неосознанно саботирует связь, которая кажется слишком глубокой и опасной.

Поиск новых эмоций

Как отмечает психолог, в начале отношений влюбленные испытывают всплеск энергии, восторг и эйфорию. На это влияет гормон дофамина. Однако мозг не сохраняет такой уровень возбуждения надолго. Со временем человек адаптируется и эмоциональная новизна исчезает.

Из-за нехватки эмоций партнер может начать искать их снова, но уже с другим человеком. Не всегда речь идет о сознательных намерениях разорвать отношения. Часто это может быть попыткой вернуть остроту чувств.

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Человек думает, что не достоин счастья

Некоторые люди считают, что они не могут позволить себе счастье. Подсознательно они думают о том, что любовь и стабильность в отношениях — это иллюзия. В таких случаях измена становится формой самосаботажа.

"Бессознательно они создают ситуацию, которая подтверждает их страх: "Я не способен построить и сохранить хорошие отношения". Это болезненно, но часто — бессознательно", — объясняет психолог.

Несчастливая пара. Фото: Pexels

Такое поведение может стать следствием болезненного прошлого опыта в отношениях. Человек может сам разрушать даже здоровые и счастливые отношения, потому что считает, что не заслуживает этого.

Желание восстановить индивидуальность

Если отношения длятся долго, партнеры имеют общий круг друзей, общие привычки, хобби или цели. Именно это может пугать одного из партнеров. Такой эффект "слияния" может подтолкнуть их на измену.

Как отмечает Треверс, измена может быть не об отсутствии любви, а о стремлении вернуть себе ощущение собственной уникальности. Чем дольше длятся отношения, тем чаще человек может спрашивать себя кем он является вне их. В попытке дать ответ, партнер иногда ищет другой романтический опыт.

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