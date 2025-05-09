Неочікувані причини зради у щасливих парах — що кажуть психологи

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Всі звикли думати, що зради відбуваються у стосунках, де й до того не все було добре. Однак на практиці, такий болісний досвід може бути й у здорових відносинах. Не завжди невірність стається через емоційне відсторонення між партнерами.

Американський психолог Марк Треверс пояснив, чому так стається.

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Надмірна емоційна близькість з партнером

Деякі люди можуть боятись надмірної залежності від партнера. Відтак, чим ближчими ви стаєте, тим більше це тисне на такого партнера. Зрештою надмірна емоційна близькість стає тригером.

"Парадоксально, але іноді ми зраджуємо, не тому, що відчуваємо себе далекими від партнера, а тому, що надто близькі. Занадто тісний зв'язок змушує деяких людей почуватися вразливими або обмеженими", — пояснює психолог.

Хлопець та дівчина. Фото: Pexels

Зрада стає спробою повернути контроль та втекти від надмірної близькості. Таким чином партнер неусвідомлено саботує зв'язок, який здається занадто глибоким й небезпечним.

Пошук нових емоцій

Як зазначає психолог, на початку стосунків закохані відчувають сплеск енергії, захоплення та ейфорію. На це впливає гормон дофаміну. Однак мозок не зберігає такий рівень збудження надовго. З часом людина адаптується та емоційна новизна зникає.

Через брак емоцій партнер може почати шукати їх знову, але вже з іншою людиною. Не завжди йдеться про свідомі наміри розірвати стосунки. Часто це може бути спробою повернути гостроту почуттів.

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Людина думає, що не гідна щастя

Деякі люди вважають, що вони не можуть дозволити собі щастя. Підсвідомо вони думають про те, що кохання та стабільність у стосунках — це ілюзія. У таких випадках зрада стає формою самосаботажу.

"Несвідомо вони створюють ситуацію, яка підтверджує їхній страх: "Я не здатний побудувати та зберегти хороші стосунки". Це болісно, але часто — несвідомо", — пояснює психолог.

Нещаслива пара. Фото: Pexels

Така поведінка може стати наслідком болісного минулого досвіду у стосунках. Людина може сама руйнувати навіть здорові та щасливі стосунки, бо вважає, що не заслуговує на це.

Бажання відновити індивідуальність

Якщо стосунки тривають довго, партнери мають спільне коло друзів, спільні звички, хобі чи цілі. Саме це може лякати одного з партнерів. Такий ефект "злиття" може підштовхнути їх на зраду.

Як зазначає Треверс, зрада може бути не про відсутність любові, а про прагнення повернути собі відчуття власної унікальності. Чим довше тривають стосунки, тим частіше людина може запитувати себе ким вона є поза ними. У спробі дати відповідь, партнер іноді шукає інший романтичний досвід.

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