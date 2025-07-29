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Главная Психология Наступило важное время — прогноз нумерологии на 28 июля-3 августа

Наступило важное время — прогноз нумерологии на 28 июля-3 августа

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 06:55
Кому повезет в период с 28 июля по 3 августа — нумерологический гороскоп
Красивая девушка. Фото: Freepik
Ключевые моменты Нумерологический гороскоп на неделю, 28 июля-3 августа

Эта неделя обещает принести душевное спокойствие и силу. Это время, чтобы разобраться в своих эмоциях, и определить, что для вас важно в жизни. Нумерлогия подскажет, как это сделать.

Об этом пишет МЕТА.

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Нумерологический гороскоп на неделю, 28 июля-3 августа

Для числа 1 (рожденные 1, 10, 19, 28 числа)

Для вас этот период станет ключевым — вы перейдете от видения к реализации важного решения. Пришло время действовать, поэтому выпустите идеи из головы и воплощайте их в реальность.

Для числа 2 (рожденные 2, 11, 20, 29 числа)

Уделите время отношениям. Работайте над тем, чтобы держать баланс. Сделайте паузу, если вы отдавали больше, чем получали.

Для числа 3 (рожденные 3, 12, 21, 30 числа)

Вас на этой неделе ждет спокойствие. Сосредоточьтесь на том, чтобы достичь стабильности в своих целях. Работайте над самосовершенствованием и немного сбавьте обороты.

Нумерологічний гороскоп на тиждень, 28 липня-3 серпня
Мужчина улыбается. Фото: Pexels

Для числа 4 (рожденные 4, 13, 22, 31 числа)

Эта неделя станет для вас временем гармонии. Не стоит эмоционально отгораживаться от других и прекратите все держать на себе самостоятельно. Иногда сила — это попросить поддержки.

Для числа 5 (рожденные 5, 14, 23 числа)

На этой неделе вам стоит научиться фокусировать энергию. Не распыляйте свои эмоции и знания на что угодно. Выберите цель и уверенно идите к ней. Сейчас — самое благоприятное время.

Для числа 6 (рожденные 6, 15, 24 числа)

Заботьтесь о других, но не забывайте о себе. На этой неделе позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии — отдохните и перезагрузитесь.

Нумерологічний гороскоп на тиждень, 28 липня-3 серпня
Красивая девушка. Фото: Pexels

Для числа 7 (рожденные 7, 16, 25 числа)

Эта неделя станет прекрасным временем для духовных занятий и медитации. Внимательно прислушивайтесь к себе и не бойтесь делиться внутренним миром с другими.

Для числа 8 (рожденные 8, 17, 26 числа)

Стабильность на этой неделе — это о вас. Кроме того, откроются возможности для финансового роста и карьерного скачка. Не упускайте их.

Для числа 9 (рожденные 9, 18, 27 числа)

На этой неделе вы найдете свою цель и освобождаетесь от чувства вины. Вы обретете спокойствие и гармонию как в личной жизни, так и в карьере.

Напомним, ранее мы писали о том, какая цифра по нумерологии притягивает деньги.

Также мы рассказывали о том, в какие даты рождаются настоящие ведьмы.

гороскоп психология советы эмоции нумерология
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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