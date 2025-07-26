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Головна Психологія Справжній магніт для грошей — яка це цифра за нумерологією

Справжній магніт для грошей — яка це цифра за нумерологією

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 18:40
Найгрошовитіша цифра у нумерології — одне число, яке зробить вас багатим
Чоловік тримає гроші. Фото: Pexels
Ключові моменти Яка цифра може притягнути гроші

Деяк цифри в нумерології вважаються такими, що притягують гроші. Інші ж навпаки — несуть в собі енергетику бідності. Якщо знати, яке число притягує фінансовий достаток, можна вдало цим скористатись.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Яка цифра може притягнути гроші

У нумерології цифра три вважається такою, що притягує гроші. Вона — справжній магніт для фінансів. Це такий собі талісман, що принесе вам удачу, достаток, славу та визнання.

Яка цифра може притягнути гроші
Цифра три. Фото: Freepik

Трійка загострює інтуїцію та підказує, коли варто ризикувати. Це число допоможе витрачати гроші правильно та вкладати їх в проєкти, які не прогорять. Три — це потужний символ багатства, який дійсно працює.

Використовувати цю цифру можна будь-як. Наприклад, обирайте товари, на цінниках яких є таке число. Також приймайте важливі фінансові рішення у відповідні дати — 3, 13, 23, 30 чи 31 число. Крім того, можна використовувати цю цифру в паролях від соцмереж, гаджетів та карток. Тоді навіть ризиковані проєкти принесуть вам успіх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як дізнатись найсильнішу рису характеру — підкаже нумерологія.

Також ми розповідали про те, в які дні народжуються наймагнетичніші особистості.

психологія гроші багатство нумерологія цифри
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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