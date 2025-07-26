Найгрошовитіша цифра у нумерології — одне число, яке зробить вас багатим

Чоловік тримає гроші. Фото: Pexels

Деяк цифри в нумерології вважаються такими, що притягують гроші. Інші ж навпаки — несуть в собі енергетику бідності. Якщо знати, яке число притягує фінансовий достаток, можна вдало цим скористатись.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Яка цифра може притягнути гроші

У нумерології цифра три вважається такою, що притягує гроші. Вона — справжній магніт для фінансів. Це такий собі талісман, що принесе вам удачу, достаток, славу та визнання.

Цифра три. Фото: Freepik

Трійка загострює інтуїцію та підказує, коли варто ризикувати. Це число допоможе витрачати гроші правильно та вкладати їх в проєкти, які не прогорять. Три — це потужний символ багатства, який дійсно працює.

Використовувати цю цифру можна будь-як. Наприклад, обирайте товари, на цінниках яких є таке число. Також приймайте важливі фінансові рішення у відповідні дати — 3, 13, 23, 30 чи 31 число. Крім того, можна використовувати цю цифру в паролях від соцмереж, гаджетів та карток. Тоді навіть ризиковані проєкти принесуть вам успіх.

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