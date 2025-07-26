Самая денежная цифра в нумерологии — одно число, которое сделает вас богатым

Мужчина держит деньги. Фото: Pexels

Некоторых цифры в нумерологии считаются такими, что притягивают деньги. Другие же наоборот — несут в себе энергетику бедности. Если знать, какое число притягивает финансовый достаток, можно удачно этим воспользоваться.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какая цифра может притянуть деньги

В нумерологии цифра три считается притягивающей деньги. Она — настоящий магнит для финансов. Это некий талисман, который принесет вам удачу, достаток, славу и признание.

Цифра три. Фото: Freepik

Тройка обостряет интуицию и подсказывает, когда стоит рисковать. Это число поможет тратить деньги правильно и вкладывать их в проекты, которые не прогорят. Три — это мощный символ богатства, который действительно работает.

Использовать эту цифру можно как угодно. Например, выбирайте товары, на ценниках которых есть такое число. Также принимайте важные финансовые решения в соответствующие даты — 3, 13, 23, 30 или 31 число. Кроме того, можно использовать эту цифру в паролях от соцсетей, гаджетов и карточек. Тогда даже рискованные проекты принесут вам успех.

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