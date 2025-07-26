Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Настоящий магнит для денег — какая это цифра по нумерологии

Настоящий магнит для денег — какая это цифра по нумерологии

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 18:40
Самая денежная цифра в нумерологии — одно число, которое сделает вас богатым
Мужчина держит деньги. Фото: Pexels
Ключевые моменты Какая цифра может притянуть деньги

Некоторых цифры в нумерологии считаются такими, что притягивают деньги. Другие же наоборот — несут в себе энергетику бедности. Если знать, какое число притягивает финансовый достаток, можно удачно этим воспользоваться.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какая цифра может притянуть деньги

В нумерологии цифра три считается притягивающей деньги. Она — настоящий магнит для финансов. Это некий талисман, который принесет вам удачу, достаток, славу и признание.

Яка цифра може притягнути гроші
Цифра три. Фото: Freepik

Тройка обостряет интуицию и подсказывает, когда стоит рисковать. Это число поможет тратить деньги правильно и вкладывать их в проекты, которые не прогорят. Три — это мощный символ богатства, который действительно работает.

Использовать эту цифру можно как угодно. Например, выбирайте товары, на ценниках которых есть такое число. Также принимайте важные финансовые решения в соответствующие даты — 3, 13, 23, 30 или 31 число. Кроме того, можно использовать эту цифру в паролях от соцсетей, гаджетов и карточек. Тогда даже рискованные проекты принесут вам успех.

Напомним, ранее мы писали о том, как узнать самую сильную черту характера — подскажет нумерология.

Также мы рассказывали о том, в какие дни рожаются самые магнетические личности.

психология деньги богатство нумерология цифры
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации