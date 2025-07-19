Яку карму несе ваш рід — дата народження підкаже, що приготувала для вас доля

Дівчина розкладає карти таро. Фото: Pexels

Кожна людина приходить у цей світ не просто так. Через рід кожному передається карма — завдання, які потрібно розв'язати. Дізнатись своє призначення можна за датою народження.

Про це пише УНІАН.

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Родова карма за датою народження

Січень — аркан I, "Маг"

Такі люди мають особливе завдання — навчитись брати відповідальність за свою долю. Їм не варто перекладати рішення на інших й чекати допомоги зі сторони. На їхню долю випадуть випробування гординею й маніпуляціями.

Лютий — аркан II, "Верховна Жриця"

Люди, що народились в цей період, мають відпрацювати родові жіночі сценарії. Вони повинні розкрити свою інтуїцію та душевну зрілість.

Березень — аркан III, "Імператриця"

Такі люди мають особливу місію по життю — народження дітей, пошук любові до себе та світу. Родючість — це їхній дар, але важливо навчитись не жертвувати усім заради інших.

Красива дівчина. Фото: Pexels

Квітень — аркан IV, "Імператор"

Карма цих людей — відпрацювання теми влади, контролю та сили роду. Вони мають потужну силу волі та відповідальність. На їхню долю можуть випасти випробування жорстокістю та впертістю.

Травень — аркан V, "Ієрофант"

Ці люди мають передавати знання та бути наставниками. Це їхня родова карма, яку потрібно пронести. Вони мають дар учительства, емпатії та духовної глибини.

Червень — аркан VI, "Закохані"

Родова карма цих людей — відпрацювання стосунків та теми кохання. Їм доведеться пройти через зради партнера та непевність у стосунках. Ключ до їхнього щастя — усвідомленість під час вибору другої половинки.

Хлопець. Фото: Pexels

Липень — аркан VII, "Колісниця"

Карма цих людей полягає в тому, щоб вони навчились рухатись вперед попри невдачі й помилки. Вони мають потужний характер, але повинні пройти випробування надмірною амбітністю.

Серпень — аркан VIII, "Справедливість"

Ці люди несуть родову карму у вигляді розплати за минуле. Вони мають загострене почуття справедливості й внутрішню стійкість. Випробуваннями для них стануть критичність та жорсткість у житті.

Вересень — аркан IX, "Відлюдник"

Карма таких людей — духовний пошук та глибока робота над собою. Часто вони бувають самотніми. Їх чекають по життю випробування у вигляді замкнутості та відстороненості.

Дівчина. Фото: Pexels

Жовтень — аркан X, "Колесо Фортуни"

Доля таких людей різко змінюється. Це їхня родова карма. Вони повинні навчитись усвідомлено керувати шансами, а не покладатися на удачу.

Листопад — аркан XI, "Сила"

Такі люди повинні пройти через випробування емоціями, пристрастю і силою. Їхні випробування — імпульсивність та агресія. Цим особистостям варто знайти внутрішню рівновагу.

Грудень — аркан XII, "Повішений"

Карма таких людей — глибока жертовність та відпрацювання важкої долі роду. Вони мають відмінну інтуїцію та вміють співчувати. Таким особистостям важливо навчитись не відкладати життя на потім та вийти з позиції жертви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як дізнатись свою найсильнішу рису за датою народження.

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