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Головна Психологія В даті народження захована родова карма — дізнайтесь свою

В даті народження захована родова карма — дізнайтесь свою

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 20:25
Яку карму несе ваш рід — дата народження підкаже, що приготувала для вас доля
Дівчина розкладає карти таро. Фото: Pexels
Ключові моменти Родова карма за датою народження

Кожна людина приходить у цей світ не просто так. Через рід кожному передається карма — завдання, які потрібно розв'язати. Дізнатись своє призначення можна за датою народження.

Про це пише УНІАН.

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Родова карма за датою народження

Січень — аркан I, "Маг"

Такі люди мають особливе завдання — навчитись брати відповідальність за свою долю. Їм не варто перекладати рішення на інших й чекати допомоги зі сторони. На їхню долю випадуть випробування гординею й маніпуляціями.

Лютий — аркан II, "Верховна Жриця"

Люди, що народились в цей період, мають відпрацювати родові жіночі сценарії. Вони повинні розкрити свою інтуїцію та душевну зрілість.

Березень — аркан III, "Імператриця"

Такі люди мають особливу місію по життю — народження дітей, пошук любові до себе та світу. Родючість — це їхній дар, але важливо навчитись не жертвувати усім заради інших.

Родова карма за датою народження
Красива дівчина. Фото: Pexels

Квітень — аркан IV, "Імператор"

Карма цих людей — відпрацювання теми влади, контролю та сили роду. Вони мають потужну силу волі та відповідальність. На їхню долю можуть випасти випробування жорстокістю та впертістю.

Травень — аркан V, "Ієрофант"

Ці люди мають передавати знання та бути наставниками. Це їхня родова карма, яку потрібно пронести. Вони мають дар учительства, емпатії та духовної глибини.

Червень — аркан VI, "Закохані"

Родова карма цих людей — відпрацювання стосунків та теми кохання. Їм доведеться пройти через зради партнера та непевність у стосунках. Ключ до їхнього щастя — усвідомленість під час вибору другої половинки.

Родова карма за датою народження
Хлопець. Фото: Pexels

Липень — аркан VII, "Колісниця"

Карма цих людей полягає в тому, щоб вони навчились рухатись вперед попри невдачі й помилки. Вони мають потужний характер, але повинні пройти випробування надмірною амбітністю.

Серпень — аркан VIII, "Справедливість"

Ці люди несуть родову карму у вигляді розплати за минуле. Вони мають загострене почуття справедливості й внутрішню стійкість. Випробуваннями для них стануть критичність та жорсткість у житті.

Вересень — аркан IX, "Відлюдник"

Карма таких людей — духовний пошук та глибока робота над собою. Часто вони бувають самотніми. Їх чекають по життю випробування у вигляді замкнутості та відстороненості.

Родова карма за датою народження
Дівчина. Фото: Pexels

Жовтень — аркан X, "Колесо Фортуни"

Доля таких людей різко змінюється. Це їхня родова карма. Вони повинні навчитись усвідомлено керувати шансами, а не покладатися на удачу.

Листопад — аркан XI, "Сила"

Такі люди повинні пройти через випробування емоціями, пристрастю і силою. Їхні випробування — імпульсивність та агресія. Цим особистостям варто знайти внутрішню рівновагу.

Грудень — аркан XII, "Повішений"

Карма таких людей — глибока жертовність та відпрацювання важкої долі роду. Вони мають відмінну інтуїцію та вміють співчувати. Таким особистостям важливо навчитись не відкладати життя на потім та вийти з позиції жертви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як дізнатись свою найсильнішу рису за датою народження.

Також ми розповідали про дати народження особливих людей, які живуть вже не вперше.

родина цікаві факти доля нумерологія дата
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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