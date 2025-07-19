Какую карму несет ваш род — дата рождения подскажет, что приготовила для вас судьба

Девушка раскладывает карты таро. Фото: Pexels

Каждый человек приходит в этот мир не просто так. Через род каждому передается карма — задачи, которые нужно решить. Узнать свое предназначение можно по дате рождения.

Об этом пишет УНИАН.

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Родовая карма по дате рождения

Январь — аркан I, "Маг"

Такие люди имеют особую задачу — научиться брать ответственность за свою судьбу. Им не стоит перекладывать решения на других и ждать помощи со стороны. На их долю выпадут испытания гордыней и манипуляциями.

Февраль — аркан II, "Верховная Жрица"

Людям, родившимся в этот период, предстоит отработать родовые женские сценарии. Они должны раскрыть свою интуицию и душевную зрелость.

Март — аркан III, "Императрица"

Такие люди имеют особую миссию по жизни — рождение детей, поиск любви к себе и миру. Плодовитость — это их дар, но важно научиться не жертвовать всем ради других.

Красивая девушка. Фото: Pexels

Апрель — аркан IV, "Император"

Карма этих людей — отработка темы власти, контроля и силы рода. Они имеют мощную силу воли и ответственность. На их долю могут выпасть испытания жестокостью и упрямством.

Май — аркан V, "Иерофант"

Эти люди должны передавать знания и быть наставниками. Это их родовая карма, которую нужно пронести. Они имеют дар учительства, эмпатии и духовной глубины.

Июнь — аркан VI, "Влюбленные"

Родовая карма этих людей — отработка отношений и темы любви. Им придется пройти через измены партнера и неуверенность в отношениях. Ключ к их счастью — осознанность при выборе второй половинки.

Парень. Фото: Pexels

Июль — аркан VII, "Колесница"

Карма этих людей заключается в том, чтобы они научились двигаться вперед несмотря на неудачи и ошибки. Они имеют мощный характер, но должны пройти испытания чрезмерной амбициозностью.

Август — аркан VIII, "Справедливость"

Эти люди несут родовую карму в виде расплаты за прошлое. Они обладают обостренным чувством справедливости и внутренней стойкостью. Испытаниями для них станут критичность и жесткость в жизни.

Сентябрь — аркан IX, "Отшельник"

Карма таких людей — духовный поиск и глубокая работа над собой. Часто они бывают одинокими. Их ждут по жизни испытания в виде замкнутости и отстраненности.

Девушка. Фото: Pexels

Октябрь — аркан X, "Колесо Фортуны"

Судьба таких людей резко меняется. Это их родовая карма. Они должны научиться осознанно управлять шансами, а не полагаться на удачу.

Ноябрь — аркан XI, "Сила"

Такие люди должны пройти через испытания эмоциями, страстью и силой. Их испытания — импульсивность и агрессия. Этим личностям стоит обрести внутреннее равновесие.

Декабрь — аркан XII, "Повешенный"

Карма таких людей — глубокая жертвенность и отработка тяжелой судьбы рода. Они имеют отличную интуицию и умеют сочувствовать. Таким личностям важно научиться не откладывать жизнь на потом и выйти из позиции жертвы.

Напомним, ранее мы писали о том, как узнать свою самую сильную черту по дате рождения.

Также мы рассказывали о датах рождения особых людей, которые живут уже не впервые.