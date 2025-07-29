Кому пощастить в період з 28 липня по 3 серпня — нумерологічний гороскоп

Красива дівчина. Фото: Freepik

Цей тиждень обіцяє принести душевний спокій та силу. Це час, аби розібратись у своїх емоціях, й визначити, що для вас важливо у житті. Нумерлогія підкаже, як це зробити.

Про це пише МЕТА.

Реклама

Читайте також:

Нумерологічний гороскоп на тиждень, 28 липня-3 серпня

Для числа 1 (народжені 1, 10, 19, 28 числа)

Для вас цей період стане ключовим — ви перейдете від бачення до реалізації важливого рішення. Настав час діяти, тож випустіть ідеї з голови й втілюйте їх в реальність.

Для числа 2 (народжені 2, 11, 20, 29 числа)

Приділіть час стосункам. Працюйте над тим, аби тримати баланс. Зробіть паузу, якщо ви віддавали більше, ніж отримували.

Для числа 3 (народжені 3, 12, 21, 30 числа)

На вас цього тижня чекає спокій. Зосередьтеся на тому, аби досягнути стабільності у своїх цілях. Працюйте над самовдосконаленням та трохи збавте оберти.

Чоловік посміхається. Фото: Pexels

Для числа 4 (народжені 4, 13, 22, 31 числа)

Цей тиждень стане для вас часом гармонії. Не варто емоційно відгороджуватись від інших й припиніть усе тримати на собі самостійно. Іноді сила — це попросити підтримки.

Для числа 5 (народжені 5, 14, 23 числа)

Цього тижня вам варто навчитись фокусувати енергію. Не розпилюйте свої емоції та знання на будь-що. Оберіть ціль й впевнено йдіть до неї. Зараз — найсприятливіший час.

Для числа 6 (народжені 6, 15, 24 числа)

Піклуйтесь про інших, але не забувайте про себе. Цього тижня подбайте про свій емоційний стан — відпочиньте та перезавантажтесь.

Красива дівчина. Фото: Pexels

Для числа 7 (народжені 7, 16, 25 числа)

Цей тиждень стане чудовим часом для духовних занять та медитації. Уважно прислухайтесь до себе й не бійтесь ділитись внутрішнім світом з іншими.

Для числа 8 (народжені 8, 17, 26 числа)

Стабільність цього тижня — це про вас. Крім того, відкриються можливості для фінансового росту й кар'єрного стрибка. Не втрачайте їх.

Для числа 9 (народжені 9, 18, 27 числа)

Цього тижня ви знайдете свою мету й звільняєтесь від почуття провини. Ви знайдете спокій та гармонію як в особистому житті, так й у кар'єрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка цифра за нумерологією притягує гроші.

Також ми розповідали про те, в які дати народжуються справжні відьми.