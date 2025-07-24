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Головна Психологія Чи є у вас відьомська сила — дата народження підкаже

Чи є у вас відьомська сила — дата народження підкаже

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 18:40
В які дати народжуються жінки з відьомською силою — в них особливий дар
Дівчина гадає на картах Таро. Фото: Freepik
Ключові моменти Відьми за датою народження

Деякі люди мають особливі сили та енергетику. В них є незвичайний зв'язок з природою та потойбічними силами. Таких людей називають відьмами й визначити їх можна за датою народження.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Відьми за датою народження

Деякі дні вважаються містичними. Ті, хто народжуються в такі дати, мають особливу інтуїцію та дар. Вони можуть впливати на навколишній світ та людей.

Вважається, що відьми народжуються в такі дати:

  • ніч Самайна (з 31 жовтня на 1 листопада) — в цей час кордони між світами стають майже невидимими, а магія особливо сильна;
  • дні сонцестояння та рівнодення (21-22 грудня, 20-21 березня, 20-21 червня, 22-23 вересня) — в цей час змінюють енергії та народжується нова сила;
  • 13 число будь-якого місяця — це день перевтілень, трансформації та магії;
  • повний місяць і новий місяць — люди, що народжуються в такі дати, мають сильний зв'язок із таємними знаннями.
Відьми за датою народження
Відьма. Фото: Pexels

Також можна визначити, чи людина має особливий дар, за допомогою знаку Зодіаку. Найчастіше відьми зустрічаються серед:

  • Скорпіонів;
  • Риб;
  • Козерогів;
  • Близнюків;
  • Водоліїв.

Люди, що народжуються в ці періоди, мають особливий контакт із потойбічним світом. Вони наділені інтуїцією, яка ніколи не підводить.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка родова карма захована в даті народження.

Також ми пояснювали, що дата народження може розповісти про ваш характер.

психологія Астрологія відьми нумерологія дата
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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