В які дати народжуються жінки з відьомською силою — в них особливий дар

Чи є у вас відьомська сила — дата народження підкаже
Деякі люди мають особливі сили та енергетику. В них є незвичайний зв'язок з природою та потойбічними силами. Таких людей називають відьмами й визначити їх можна за датою народження.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Відьми за датою народження
Деякі дні вважаються містичними. Ті, хто народжуються в такі дати, мають особливу інтуїцію та дар. Вони можуть впливати на навколишній світ та людей.
Вважається, що відьми народжуються в такі дати:
- ніч Самайна (з 31 жовтня на 1 листопада) — в цей час кордони між світами стають майже невидимими, а магія особливо сильна;
- дні сонцестояння та рівнодення (21-22 грудня, 20-21 березня, 20-21 червня, 22-23 вересня) — в цей час змінюють енергії та народжується нова сила;
- 13 число будь-якого місяця — це день перевтілень, трансформації та магії;
- повний місяць і новий місяць — люди, що народжуються в такі дати, мають сильний зв'язок із таємними знаннями.
Також можна визначити, чи людина має особливий дар, за допомогою знаку Зодіаку. Найчастіше відьми зустрічаються серед:
- Скорпіонів;
- Риб;
- Козерогів;
- Близнюків;
- Водоліїв.
Люди, що народжуються в ці періоди, мають особливий контакт із потойбічним світом. Вони наділені інтуїцією, яка ніколи не підводить.
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