В какие даты рождаются женщины с ведьминской силой — у них особый дар

Девушка гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Некоторые люди обладают особыми силами и энергетикой. У них есть необычная связь с природой и потусторонними силами. Таких людей называют ведьмами и определить их можно по дате рождения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Ведьмы по дате рождения

Некоторые дни считаются мистическими. Те, кто рождаются в такие даты, имеют особую интуицию и дар. Они могут влиять на окружающий мир и людей.

Считается, что ведьмы рождаются в такие даты:

ночь Самайна (с 31 октября на 1 ноября) — в это время границы между мирами становятся почти невидимыми, а магия особенно сильна;

дни солнцестояния и равноденствия (21-22 декабря, 20-21 марта, 20-21 июня, 20-21 июня, 22-23 сентября) — в это время меняют энергии и рождается новая сила;

13 число любого месяца — это день перевоплощений, трансформации и магии;

полнолуние и новолуние — люди, что рождаются в такие даты, имеют сильную связь с тайными знаниями.

Ведьма. Фото: Pexels

Также можно определить, имеет ли человек особый дар, с помощью знака Зодиака. Чаще всего ведьмы встречаются среди:

Скорпионов;

Рыб;

Козерогов;

Близнецов;

Водолеев.

Люди, рождающиеся в эти периоды, имеют особый контакт с потусторонним миром. Они наделены интуицией, которая никогда не подводит.

Напомним, ранее мы писали о том, какая родовая карма спрятана в дате рождения.

Также мы объясняли, что дата рождения может рассказать о вашем характере.